Rectores piden a Dina Boluarte fijar posición sobre la contrarreforma

Tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), que abre la puerta a la denominada contrarreforma, rectores de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP), así como del Consorcio de Universidades, que agrupa a la de Lima, del Pacífico, Católica y Cayetano Heredia, se encuentran a la espera de la publicación de la sentencia –para conocer sus alcances–, y ya evalúan medidas legales u otras acciones para evitar lo que consideran un atentado al derecho a la educación de millones de estudiantes.

Por lo pronto, se ha convocado para el próximo martes y jueves a reuniones de emergencia en las que se espera la participación de las más de 40 universidades que representan. “E stamos absolutamente en contra e indignados con lo que ha pasado” , señala Alfonso López Chau, rector de la UNI y vicepresidente de la AUNAP.

Ahí también deberán definir el futuro de la mencionada Ley n.° 31520, de la cual ahora se presume su constitucionalidad luego de que el TC declarara infundada la demanda presentada por 33 legisladores. Esta norma incorpora en el consejo directivo de la Sunedu a representantes elegidos por las mismas universidades: dos de públicas y uno de privadas, cuya elección debería ser convocada por los rectores de las más antiguas (San Marcos y la PUCP).

Carlos Garatea, rector de la PUCP, comenta que antes de la decisión del TC, representantes de las no licenciadas los presionaban para convocar a dicha elección, lo cual no se ejecutó debido a que la ley estaba suspendida por una acción de amparo. “Somos una universidad que cumple la ley. No puedo decir en este momento si eso será automático con la publicación de la sentencia. Esperaremos a que se publique para ver cuál es el siguiente paso y que nuestros asesores legales nos digan en qué situación se encuentra la vigencia del amparo”. No obstante, aclara, también analizarán medidas para frenar los efectos.

Esa no fue la postura de un grupo minoritario de universidades nacionales, encabezadas por la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, que, pese a la suspensión del Poder Judicial, eligieron en agosto a dos representantes. “No los hemos reconocido y no creo que lo vayamos a hacer”, dijo López Chau, de la asociación con más miembros.

PUEDES VER: Lambayecanos muestran rechazo al Gobierno de Dina Boluarte por fallecidos en protestas

Cambios en el Minedu

Los rectores consideran urgente que la presidenta Dina Boluarte aclare cuál es su posición sobre este tema. “Pedimos una rectificación inmediata, que escuche a los 40 rectores y que cambie al ministro de Educación. (...) Nos sorprende que él haya declarado desenfadadamente que está de acuerdo con lo que ocurre. Da pie a la indignación”, dice López Chau, quien agrega que Boluarte antes rechazó la contrarreforma.

Y es que en la víspera, el nuevo titular del Minedu, Óscar Becerra, se mostró de acuerdo con la decisión del TC, así como con la incorporación de representantes elegidos por rectores a la Sunedu. “Estoy de acuerdo con apoyarla, pero no como un dogma o como una revelación divina (...)”, señaló en Latina.

Garatea reflexiona sobre la posibilidad de un nuevo conflicto como reacción de los universitarios que han defendido la reforma. “Por eso es importante que Boluarte diga cuál es su posición (...). ¿Son cosas que dejará pasar o tratará de enmendar?” .

En tanto, gremios estudiantiles han mostrado su rechazo a la decisión del TC y cuestionaron que el Congreso no dio participación a los representantes de los universitarios. “Hacemos un llamado a la unidad para defender a la universidad. No permitiremos que las mafias se apoderen de ellas”, dijeron.

“Me ha llamado la atención que el TC no haya advertido la jugarreta legal que implicaba el pedido de los 33 congresistas, porque era público y claro que lo que buscaban era presentar su recurso y perder”.

Carlos Garatea, Rector de la PUCP

“Estamos extrañados y sorprendidos. Cuando Boluarte era vicepresidenta nos recibió y escuchó los planteamientos sobre la contrarreforma. Ella ha tenido un temperamento en defensa de la Sunedu”.

Alfonso López Chau, Rector de la UNI