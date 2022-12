Qué pierde Arequipa con la cancelación del Congreso de la Lengua Española

Arequipa tiene la sensación de ser la novia que se quedó plantada frente al altar. Tenía todo listo para convertirse en sede del IX Congreso Mundial de la Lengua Española, sin embargo la Real Academia de la Lengua Española, decidió organizarlo en Cádiz-España.

La razón, el clima de conflictividad social que sacude al país andino. Tras la caída del ahora expresidente Pedro Castillo, explotó un clima de convulsión social que ya suma una veintena de pérdidas humanas.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría. El congreso iba a colocar a la ciudad peruana en los ojos del mundo, además serviría para activar el turismo. Jorge Valderrama, uno de los empresarios del sector, estima que, para esas fechas, con este evento, podrían haberse movilizado 5.000 turistas. Copan hoteles, van a restaurantes, visitan lugares turísticos, etc.

Según la información que publica El País de España, varios de los participantes expresaron su preocupación por la situación de Perú. El contexto fue analizado el miércoles 21 de diciembre durante una reunión de las 23 academias de la lengua. Se tomó esta decisión “por unanimidad” de mudarlo a Cádiz España.

El evento estaba programado del 27 al 30 de marzo de 2023. Se anunciaron 250 ponencias. La temática giraría sobre “Lengua española, mestizaje e interculturalidad”. El programa contemplaba presentación de libros, novedades editoriales, conciertos y espectáculos teatrales. Los escritores Martín Caparrós, Jorge Volpi, Sergio Ramírez, Héctor Abad Faciolince, Gioconda Belli, Santiago Roncagliolo, etc. estaban confirmados

Estaban listos

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) iba a convertirse en una de las sedes de los plenarios. El rector de esta casa de estudios, Hugo Rojas Flores, lamentó la decisión. Añadió que todavía no recibieron comunicado oficial de la cancelación, pero ello solo era una formalidad, pues el propio director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ya declaró en medios españoles sobre el traspaso de la sede.

El rector de la UNSA discrepa del cambio. Pues se estima que pudo organizarse a pesar de los tiempos inciertos del país. “La convulsión es de un sector muy pequeño. Evidentemente el gobierno es inútil y no puede solucionarlo y, por eso, es lo que ha sucedido (la cancelación)”

Rojas también señaló que el Congreso iba a colocar a Arequipa en los ojos del mundo. “Como universidad estábamos preparándonos para quedar bien. Era una tribuna al mundo”, precisó.

Aunque no quiso detallar en la inversión hecha, indicó que se había acondicionado infraestructura, contratado personal, incluso hay un proyecto para colocar un ascensor al Paraninfo Arequipa.

“(El evento) era un beneficio múltiple, porque iba a venir una importante cantidad de gente que iba a conocer Arequipa. Y el mundo también iba a conocer a la UNSA”, comentó Rojas.

Es otro golpe para el turismo

Jorge Valderrama es un empresario del turismo. Para él, la noticia es lamentable y ahonda la crisis del sector. “Nadie vendrá a un país donde tiran piedras”. dijo.

Por cada día de paro, pierden cinco millones de soles. Los turistas quedan varados, los restaurantes que no pueden abrir y pierden los productos perecibles. Para los meses de verano llegan a la ciudad del Misti 60.000 pasajeros, el 2023 no llegarán ni 15%, prevé. Varias embajadas sugieren a sus ciudadanos que no visiten Perú. El exhorto lo hicieron Chile, Estados Unidos, etc