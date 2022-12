Navidad 2022: ¿cómo preparar una cena saludable?

Cada vez falta menos para Navidad. En un país como Perú, donde la gastronomía es motivo de orgullo, el tema de conversación gira en torno a lo que se cenará en esta celebración. En ese contexto, algunas personas pueden angustiarse pensando en las calorías y carbohidratos que consumirán, por lo que resulta pertinente compartir algunas pautas para una comida saludable.

“Es normal que durante las celebraciones de este mes haya mayor ingesta de calorías u opciones no tan saludables. Si se trata de una persona que no tiene una enfermedad de fondo, entonces, no repercutirá en su salud que por un solo día no siga una dieta de alimentación normal. Esto no sucede con pacientes con una enfermedad de fondo, como diabetes, hipertensión o problemas renales, pues los alimentos muy dulces o altos en sodios, pueden originar consecuencias en su salud. En estos casos, sobre todo, se deben cuidar los excesos”, precisó el nutricionista clínico Edinson Sánchez para La República.

El especialista recomendó optar por una carne de fácil digestión. “En la costa, podría ser el pavo o el pato, mientras que, en la selva, podrían optar por el pescado. En general, cualquier carne si le retiras la piel y los excesos de grasa visible, será saludable. Asimismo, es preferible someterlo a un proceso de preparación al horno con hierbas en lugar de rellenos o aderezos a base de manteca”, indicó.

Referente a las porciones, refirió que es ideal que los menores del hogar consuman entre 70 u 80 gramos, mientras que los adultos un aproximado de 100 o 150 gramos.

“Es importante acompañar la porción de proteína magra con una ración generosa de verduras a fin de tener una mejor digestión. La ensalada puede ser de verduras frescas o cocidas de colores variados. En este caso, hay que tener especial atención con los aliños porque, si se usa mayonesa o exceso de aceite, pues entonces ya no se trataría de una opción tan saludable”, remarcó.

Para los carbohidratos, el nutricionista enfatizó que lo recomendable es no excederse de la cuarta parte del plato u optar por otras opciones como camote o papa asada:

“Si optas por comer arroz, puede ser entre 1/4 o 1/2 taza. En el caso de puré, no excederse de seis a ocho cucharadas. Además, hay que tener en cuenta que el arroz árabe, que es la comida más usual para Navidad, tiene mayor cantidad de ingredientes lo que lo hace más calórico, por lo tanto, recomiendo un puré de quinua, arroz integral o con verduras”, detalló.

Por otro lado, Edinson Sánchez manifestó que lo ideal es cenar entre 8.00 p. m. o 9.00 p. m., cuando se trata de personas de la tercera edad o con problemas de gastritis, úlceras, digestión lenta y demás.

“Lo mejor es no retrasar tanto la cena para garantizar que haya una adecuada digestión. Asimismo, exhortó a la población a no saltarse las comidas o hacen ayuno. No se trata de eso, sino en su lugar reducir el consumo de lo que usualmente ingieren”, expresó.

Para finalizar, comentó que, de preferencia, la ingesta del clásico panetón y chocolate caliente se dé al día siguiente. Esto, a fin de disminuir el consumo de azúcar:

“Se puede optar por una infusión o por compartir el postre con otras personas”, apuntó.