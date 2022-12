Ruta ampliada del Metropolitano hasta Carabayllo operará después de abril

Tras diversos retrasos, la infraestructura vial de la ampliación del Metropolitano hasta Carabayllo, cuyas obras empezaron en febrero del 2021, finalmente se encuentra “culminada”, aseveró ayer el alcalde de Lima, Miguel Romero. Sin embargo, la operación de este nuevo trayecto de 10.2 kilómetros de la ruta troncal seguirá sin funcionar hasta después de abril próximo, siempre y cuando se pongan de acuerdo el municipio de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Desde una de las estaciones en la avenida Universitaria, Romero señaló que el patio taller y las 17 nuevas estaciones, a nivel de obra física, están concluidas; mientras que el terminal Chimpu Ocllo tendrá listos sus acabados y accesos en estos días.

Según el burgomaestre, después de terminada la infraestructura vial se empezará la etapa de pruebas y recepción, siendo abril del 2023 el plazo máximo de entrega del proyecto a la Autoridad de Transporte Urbano. “Nosotros, como municipalidad de Lima, nos hemos encargado de la infraestructura; ahora la operatividad le corresponde a la ATU, pero estimamos que pueda ponerla en funcionamiento en 3 o 4 meses ”, dijo tras participar en la colocación de la placa recordatoria junto a su colega de Comas, Raúl Díaz. Hizo esto pese a que admitió que los trabajos no concluyen.

Este detalle es importante porque, a inicios de noviembre, la ATU de Lima y Callao advirtió deficiencias que debía subsanar Emape, entidad de la comuna de Lima a cargo del proyecto.

“No podemos recibir una obra que no esté concluida y que no esté funcionando. La ciudad no merece obras que se conviertan en elefantes blancos”, aseguró la representante de la ATU, Killa Miranda.

Ampliación del Metropolitano culminará aún el otro año. Foto: Andina

Desacuerdos al paso

Por esos días, Miranda dijo que recién cuando las condiciones de operatividad estén garantizadas, habrá una marcha blanca y la ATU verá que esté funcionando como debe de ser para poder aceptar el proyecto y usarlo.

Emape, por su parte, respondió que en los últimos 20 días se ha firmado un acta de entendimiento con la ATU para subsanar detalles, sobre todo, de diseño. “Tras las pruebas con buses, hemos ensanchado algunas partes de la vía, se han mejorado las entradas de las estaciones para el correcto acoplamiento de los buses con las puertas de los embarques y se están culminando acabados, como remaches de soldadura en rejas o tarrajeos en algunas zonas. La constructora tiene hasta abril para levantar las observaciones ”, explicó el vocero de Emape, Hernán Navarro.

No obstante, aclaró que la ATU ha planteado observaciones que no están contempladas en el expediente técnico y que necesitan de mayores recursos, como parqueadores de bicicletas, marcas podotáctiles y vías adicionales (bahías) en las intersecciones. “Estas cosas no perjudican el manejo operacional. Nos parece una exageración no usar la infraestructura”, aseveró tras agregar que le corresponde a la ATU instalar los validadores y torniquetes en las estaciones.

Faltan estudios

Pero ese no sería el único problema. La representante de la ATU advirtió que Lima aún no le entrega el estudio operacional de la ampliación del Metropolitano. Sin esto no sabrían cuántos buses se necesitan en las rutas troncales y alimentadoras.

“En enero se firmará contrato con una consultora internacional. El estudio estará listo en siete meses, pero ya antes la ATU puede poner en operación la ruta hasta Carabayllo”, respondió el vocero de Emape.

Esta es una papa caliente que recibirá el nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Claves

La ampliación del Metropolitano beneficiará a 370 mil vecinos de Independencia, Comas, Carabayllo y otros distritos.