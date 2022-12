Chifa sobornó con S/2.000 a familiar de una de las 4 víctimas que fallecieron en el local

Cuatro personas, trabajadores del chifa Xing Long, murieron este 14 de diciembre tras inhalar gases tóxicos de un pozo séptico mientras realizaban labores de limpieza en el interior del recinto, en el distrito de Ventanilla.

Hasta el lugar, llegaron los bomberos, quienes intentaron auxiliar a las víctimas, pero fue en vano, ya que estaban sin vida.

Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, los abogados de la empresaria y dueña del chifa Xing Long intentaron sobornar a Lesly Yacila, prima de uno de los fallecidos y extrabajadora del local, para que no declare la verdad ante las autoridades.

“Me ofrecieron 2.000 soles por la muerte de mi familiar. El abogado me dijo que aceptara, que me estaban haciendo un favor. Dije que no, ¡era una burla!”, manifestó indignada la joven a Hildebrandt en sus Trece.

Asimismo, se reveló que los jóvenes laboraban 12 horas al día y solo descansaban una vez a la semana. Además, solo la encargada del establecimiento estaba contratada bajo planilla, de acuerdo con el semanario.

“Allí trabajaban 13 personas. Cumplían jornadas de 12 horas y tenían un día de descanso a la semana. Ganaban entre 1.200 a 1.400 soles. De los cuatro fallecidos, solamente Mayra Culquicondor se encontraba en planilla. Ella era la administradora y tenía 10 años laborando”, se lee en la publicación del medio mencionado.

En tanto, la esposa de una de las víctimas exige justicia por la muerte de su pareja, quien solo iba a trabajar hasta el mes de diciembre de este año.