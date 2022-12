¿Quieres estudiar en el extranjero? Estados Unidos lanza becas para cursos dirigidos a peruanos

A través del programa SUSI 2023 (Study of the U.S.), los peruanos tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos y nutrirse profesionalmente. La beca que ofrece el Gobierno norteamericano permite que los ganadores, en junio del año entrante, residan cinco o seis semanas y que, además, asistan a paneles de discusión, formen parte de visitas a instituciones cívicas e intervengan en conferencias de investigación. El objetivo es que todo el conocimiento lo pongan en práctica cuando retornen a sus centros de trabajo. Cabe recordar que el papel de Pronabec es meramente informativo: no subvenciona esta convocatoria.

¿Qué cursos comprende la beca en Estados Unidos?

Política estadounidense y pensamiento político.

Literatura estadounidense contemporánea.

Periodismo y medios.

Cultura, identidad y sociedad de los EE. UU.

Economía y desarrollo sostenible de los EE. UU.

Política Exterior de EE. UU.

¿Qué costos cubre la beca en Estados Unidos?

El 100% del costo del viaje al país norteamericano.

El alojamiento durante las semanas que dure el programa.

Beca en Estados Unidos: requisitos

Tener entre 30 a 50 años.

Dominar el inglés avanzado.

Contar con un título de posgrado.

Contar con investigaciones académicas.

No tener experiencia previa en los Estados Unidos.

Beca en Estados Unidos: ¿cómo postular?

Los interesados tienen plazo hasta el viernes 6 de enero de 2023. Para ello, deberán completar este formulario y luego enviarlo al correo electrónico delsolarmf@state.gov. Para mayor información sobre la convocatoria, pueden ingresar a www.pronabec.gob.pe/beca-ee-uu-susi.