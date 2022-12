Bebé de 10 meses perderá su ojo derecho y ahora necesita apoyo para que no le extirpen el izquierdo

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

Un bebé de 10 meses padece cáncer ocular y ahora, debido al avanzado estado de su enfermedad, le extirparán el ojo derecho este 28 de diciembre. En esa línea, los doctores señalan que el izquierdo también sería retirado a futuro. Pese al diagnóstico clínico que tiene el menor, existe posibilidad de salvar uno de sus órganos visuales, por lo que el padre del infante, Guillermo Quispe, solicita ayuda económica con el fin de ayudar a su niño, quien actualmente viene recibiendo atenciones en el hospital Edgardo Rebagliati.

“Me percaté hace unos meses (de la enfermedad) cuando su ojito brillaba. Lo llevé a una clínica desesperadamente (...) ahí diagnosticaron que era cáncer, pero no me dijeron exactamente de qué. Ellos me dijeron que le llevara al hospital donde me atendía, lo llevé de emergencia y ahí me mandaron para acá”, indicó el padre de familia en diálogo con La República.

Según el hombre, han recibido opinión de médicos particulares y afirman que su ojo izquierdo sí podría salvarse; no obstante, el factor económico es un obstáculo para seguir con el tratamiento del pequeño Derek. “Yo quisiera que me apoyen, señores congresistas, señora presidenta, todos los médicos en general del hospital Rebagliati que puedan ver mi caso”, solicitó.

Guillermo Quispe vive en Arequipa. En ese lugar laboraba en construcción civil y su esposa era ama de casa. Ahora, debido a las citas médicas de su bebé, se trasladó a Lima y dejó de trabajar, por lo que teme perder su seguro de salud. “El seguro me está ayudando, estoy pidiendo latencia (de EsSalud), hace seis meses ya no trabajo por el caso de mi hijo. (...) El seguro ya perdió latencia, ahorita ya no va a tener seguro. Entonces, todo se ha complicado, por eso hago un llamado a todos, por favor” , prosiguió.

Además del bebé de 10 meses, Guillermo Quispe Pumallica y su esposa tienen otro hijo de 10 años que padece discapacidad mental y actualmente está bajo el cuidado de la hermana del señor. Si está en tu posibilidad ayudar a Derek, puedes realizar la donación a través de estas cuentas de apoyo: