Ayacucho: solicitan ayuda para bebé con aneurisma cerebral que necesita kit de operación urgente

En Ayacucho, un bebé de mes y medio de edad con aneurisma cerebral podría salvar su vida si es operado de manera urgente por un especialista en neurología. El pequeño permanece en un albergue momentáneamente, ya que perdió a su madre durante su nacimiento y su padre se encuentra no habido.

La jefa de la sección de pediatría del hospital regional de Ayacucho, Yamilet Acevedo, indicó que, pese a que el Seguro Integral de Salud (SIS), cubre algunas intervenciones y tratamientos del paciente, aún hacen falta las herramientas para la operación.

“Lamentablemente, el SIS no cubre todo, lo que hay en el hospital te lo dan y, lo que no hay, tiene que conseguirlo el paciente. Desgraciadamente, esta zona de Huamanga es lo más pobre que puede haber en Ayacucho, entonces la necesidad es encontrar este kit, que alguien lo pudiera brindar”, aseguró en diálogo con La República.

De acuerdo con la médica, el kit cerebral tiene un costo de 7.000 a 8.000 soles y se encuentra a la venta en el país; sin embargo, su alto costo lo convierte en inaccesible para personas que viven en extrema pobreza.

“En los hospitales no lo tienen porque tiene ese costo, si lo quieren comprar, hay una demora de 35 a 45 días, esa es la tristeza grande. Todo lo que acontece, la situación de salud es penosa”, continuó.

La médica denunció la precariedad en la que se encuentran los centros de salud en la región ubicada en el sur del país. “No hay ecógrafo, no hay radiografía, no hay para hacer los análisis, no hay glucómetro para pacientes con diabetes (...). El bebé está mal desde septiembre, no obstante, le han hecho 2 orificios en el cerebro, un neurocirujano. Si no se opera urgenteente, no va a tener oportunidad de sobrevivir”, lamentó.

Debido a la exposición del caso del pequeño J.A., un proveedor ofreció el kit cerebral que necesita a un costo de 5.000 soles, monto que hasta el cierre de este informe no han logrado recaudar. Si alguien desea apoyar económicamente con el caso, puede comunicarse con el número 920 638 233.