Tambo Cañahuas: la pobreza que está a una hora de Arequipa

Los vientos golpean insistentemente a la comunidad campesina de Tambo Cañahuas, una zona olvidada hace más de 80 años. “Los vientos empiezan a partir del mediodía, ya estamos acostumbrados”, aclara una escolar de 11 años mientras juega a las muñecas con su amiga. Para el próximo año, la niña será la única que tendrá que abandonar su poblado. No hay colegio secundario. Ella terminó primaria en el Institución Educativa N°40120 Patahuasi de esta comunidad, que pertenece al distrito de Yanahuara, a una distancia de 100 kilómetros de la ciudad de Arequipa.

La mañana del 21 de diciembre y presididos por el único profesor y director de la escuela, Ramon Huaraya, se realizó la ceremonia de clausura del año escolar 2022. Los niños se disfrazaron de trajes típicos y personajes del nacimiento de Jesús, para la alegría de sus padres. Fueron nueve estudiantes de primaria y nueve de inicial que cursaron estudios este año, pero aún en un local precario, hecho de madera y que los vientos muchas veces casi desbaratan.

PUEDES VER: Gremios de Arequipa y Puno quieren elecciones el 2023

Obra en local social

Para el siguiente año, las condiciones mejorarán para los menores. La Municipalidad de Yanahuara inauguró una obra inconclusa de S/ 170 mil para que sea usada por la institución. Estiman que para el 27 de diciembre, se concluya para su utilización el siguiente año. Sin embargo, hay que aclarar que la comuna construyó un local de usos múltiples que servirá de plantel. “La infraestructura no tiene los parámetros para que albergue a los estudiantes. No son aulas, es un salón de usos múltiples para la comunidad. No está dentro de la institución. Por lo tanto, los ambientes serán cedidos en calidad de préstamo”, señaló el profesor.

“Tienes que sacar la vuelta a la ley porque de lo contrario no se hacía”, dijo en respuesta el alcalde Anghelo Huerta. Explicó que no se construyó dentro del colegio debido a que no se tiene título de propiedad a nombre de la Ministerio de Educación y, además, no se tenía un mínimo de 25 alumnos.

PUEDES VER: Micro y pequeños empresarios requieren apoyo de regulador financiero ante la crisis social

Jaime Enrique Yancapallo, nuevo presidente de la comunidad campesina, aseguró que ahora tienen que buscar la manera de construir un colegio, pero dentro de los terrenos de la institución. El dirigente explicó que no son los únicos problemas que los aquejan por décadas. Aún carecen de agua potable, luz eléctrica y señal para cobertura inalámbrica e internet. Desde 2017, esperan que se ejecute el tendido desde Cayma de energía por parte del Gobierno Regional de Arequipa. El costo del proyecto bordearía los S/ 2 millones. Por el tiempo habría caducado el proyecto. Señaló que acudirá al nuevo gobernador Rohel Sánchez y a la empresa Seal para que ejecute la obra.

Camélidos mueren

En Tambo Cañahuas, subsisten 300 familias que suman 1200 habitantes dedicados, principalmente, a la crianza de camélidos de alpaca. Habitan los flancos de la carretera Arequipa-Puno cercanos al peaje. La comunidad cuenta con 8600 cabezas de propiedad de cerca de 34 ganaderos. Elías Sabino, presidente de la Asociación de Criadores de Alpaca, aseguró que solo ganan 12 soles por libra de lana que extraen del animal. Por alpaca se saca de 6 a 7 libras y solo una vez al año. “El 30% se nos ha muerto por falta de alimento y pasto”, señaló. Dependen de la lluvia, pero casi todos los años no es de la intensidad que requieren.