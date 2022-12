Ronderos capturan a presuntos estafadores que ofrecían invertir en la bolsa de valores

Un grupo de ronderos de la zona de Simbal, en la provincia de Trujillo, intervino a cinco sujetos que serían presuntos estafadores y se habrían aprovechado de la buena voluntad de las personas. De acuerdo a la denuncia, un promedio de 10 agraviados les habrían dado sus ahorros con la promesa de que en algunos meses tendrían de vuelta el doble o incluso más.

En palabras de uno de los intervenidos, ellos se dedicaban a presentar proyectos a las personas y a captar sus caudales para que estas sean invertidos en la bolsa de valores. Para ello habían montado una empresa que llevaba por nombre Reyes VIP, cuyo negocio era quedarse con un porcentaje de lo ganado.

No obstante, señalaron que en estos meses hubo pérdidas, por lo que la gente que confió en ellos no vio de regreso su dinero. “Mensualmente, no ganaba porque todo se inyectaba al bróker. Ha habido una pérdida, todo se ha perdido y se ha perdido todo el dinero de la gente. He devuelto el 80%, o sea, de 100.000 soles, ya he devuelto 80.000 soles ”, dijo a las rondas campesinas Gerson Bermúdez Reyes.

Los detenidos son Saúl Reyes Segura, Rorsini Castillo Alonzo, Santos Angel Cerna, Gerson Bermúdez Reyes y José Reyes Segura, quienes estaban viajando en un auto desde Lima a Trujillo.

PNP

Al respecto, el general de la III Macro Región Policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, explicó que sí tomó conocimiento del hecho y esperó que las rondas hayan puesto a disposición de los efectivos a los presuntos timadores.