Puno: detienen al alcalde de Chucuito Juli y 5 funcionarios por actos de corrupción

En un operativo que fue realizado este jueves por parte de la Fiscalía y Policía Anticorrupción de Puno, se detuvo al alcalde de la provincia de Chucuito Juli, Justo Apaza Delgado y cinco de sus funcionarios. A todos ellos se les acusa de diversos delitos cometidos en la obra de mejoramiento y ampliación de canchas sintéticas en las localidades de Kelluyo, San Juan, Pomata y Pisacoma, Huacani, Zepita y otros.

Junto al burgomaestre, habrían sido detenidos el gerente de infraestructura, Alejandro Serafín Llana; el subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Mauro Serfa Juarez, y o tros funcionarios acusados de pedir dinero a las empresas contratistas y cuyas evidencias habrían sido registrados en audios.

También se supo que el gerente municipal, no pudo ser detenido porque no fue ubicado en el operativo. No se descarta que se haya enterado de la intervención policial y escapado antes que la Fiscalía llegue a la comuna provincial.

Trascendió que también fue intervenido el representante del consorcio Kelluyo, Harol Larico Quispe, encargado de realizar la obra en cuestión. No se especificó qué presunto delito se le acusa al empresario que ganó la licitación de esta obra por 3 millones 29.361 soles .

No es la primera vez que el alcalde Justo Apaza es detenido por la Policía, ya que meses atrás, también fue apresado por el presunto delito de peculado, tras evidenciarse que usaba una vivienda del estado. Este proceso aún se investiga por parte de la Fiscalía.

Esta tarde, todos los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Puno, donde primero pasaron por Medicina Legal, donde algunos de sus familiares intentaron dificultar la labor de los periodistas que esperan algunas declaraciones de los acusados.