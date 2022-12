Perla Gaviria, la peruana que ganó 400.000 euros en una tradicional lotería navideña de España

La Navidad empieza oficialmente en España el 22 de diciembre, fecha en la que cada año se sortea una tradicional lotería y los participantes tienen la oportunidad de llevarse “El Gordo”, premio mayor del juego que esta vez asciende a 400.000 euros.

Para este año 2022, la peruana Perla Gaviria se hizo acreedora de la cuantiosa suma de dinero, que en dólares se traduce a cerca de medio millón. El ticket que llevaba impreso el número 05490 era el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Perla, quien nació en Perú pero lleva cerca de 20 años como residente de Madrid, esperaba atenta los resultados en el Teatro Real, acompañada de sus hijos, quienes rompieron a llorar de la emoción al notar que el boleto de su madre era el mismo que anunciaban como ganador del premio mayor.

“Esto es obra de ellos”, comentó Perla a la prensa local, muy conmovida, y mostró en sus manos las fotografías de sus fallecidos padres. “Yo se lo pedí a ellos”, añadió entre lágrimas, en declaraciones a la prensa.

A ser consultada por la inversión que piensa realizar con su premio, la peruana no dudó en asegurar que cumplirá, por fin, su sueño de comprarse una casa en la capital española.

“El año pasado vinimos y casi me llevo el tercer premio, sentía que tenía que llegar aquí. He ido comprando los décimos por todas partes donde he estado viajando con mis hijos”, narró.

Llevaba 3 años desempleada

Perla se animó a contar un poco de su historia como ciudadana inmigrante y madre soltera de dos pequeños. Ella trabajó como camarera durante cerca de 20 años en el Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, desde hace 36 meses, fue despedida, y desde entonces permaneció desempleada y subsistiendo al lado de sus pequeños.

“Estamos muy felices, no nos esperábamos esto, así que estamos muy felices. Siempre venimos a la lotería de Navidad con nuestra madre. Yo le agradezco a mi abuelo, que está ahora mismo en el cielo. Con esto nos vamos a comprar una casa”, ácotó el mayor de los hijos de Perla.