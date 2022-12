Latam: ¿es cierto que cobran por hablar con un humano, tal como afirma una denuncia en Twitter?

Este jueves 22 de noviembre, una usuaria en Twitter publicó una denuncia contra Latam Airlines por un supuesto cobro por atenderse con un agente humano. Sin embargo, la empresa desmintió eso e indicó que se trataría de un error en la interpretación. Asimismo, precisaron que nunca cobrarían por un servicio de atención vía canales de llamada.

En la captura hecha por la joven en redes sociales se observa que el bot de atención virtual de la empresa respondió lo siguiente: “Antes de transferirte con un agente humano, debes saber que esta atención tendrá un costo por servicio. ¿Quieres continuar”. Ante ello, la cibernauta mostró su disconformidad.

Denuncia vía Twitter. Foto: captura de Twitter / @rossanag89

Entonces, ¿Latam cobra por este servicio de hablar con una persona?

No. La República se comunicó con Latam y obtuvieron la siguiente respuesta: “ Latam no realiza ningún tipo de cobro por hablar con un ser humano. El cobro que se informa en la publicación no es por hablar con un agente humano, sino por el servicio para efectuar dicho cambio. Por ejemplo, la modificación de tu reserva”.

Además, sostuvieron que todos los canales de autoasistencia son totalmente gratuitos para consultas y trámites voluntarios, como cambio de fecha de vuelo, generación de un reclamo, el seguimiento del mismo, entre otros. En caso se trate de trámite, recomendó que hagan todo vía la app LATAM o plataforma web.

¿Latam atiende vía WhatsApp?

Sí, pero bajo su servicio de atención virtual con respuestas cortas y directas, como información de su viaje.