¿Este viernes 23 y lunes 26 de diciembre serán días no laborables por primera vez en Perú?

Esta semana, los peruanos y peruanas participarán de las celebraciones por Navidad; sin embargo, muchos se mostraron sorprendidos debido a que cae fin de semana, por lo que no se podrán tomar un feriado largo, como se está acostumbrado en estas fechas.

Por tal motivo, si te preguntas si este viernes 23 y lunes 26 de diciembre serán días no laborables para sumarse al sábado 24 y domingo 25 de diciembre, te lo contamos todo en la siguiente nota de La República.

A través del decreto supremo 033-2022-PCM, firmado por el vacado expresidente Pedro Castillo y su entonces premier Aníbal Torres, se dispuso que este lunes 26 de diciembre sea decretado como no laborable. Por otro lado, hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre qué pasará el viernes 23 de diciembre, por lo que se puede referir que los trabajadores laborarán con normalidad.

Debes tener en cuenta que esta medida aplica para el sector público y esta fecha deberá compensarse en la fecha que la empresa disponga; sin embargo, “los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente decreto supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar”, se lee en el texto.

Calendario 2023 con feriados

Calendario 2023. Foto: Michel Zbiden

Feriados y días no laborables en Perú: ¿en qué se diferencian?

Un feriado es un día de descanso para el trabajador y que debe ser retribuido por la empresa con la remuneración ordinaria del día de trabajo. Eso está establecido mediante una ley.

Por otra parte, los días no laborables suelen ser declarados por normas infralegales, como decretos supremos. Estos son días de descanso que deben ser compensados por el trabajador, previo acuerdo con el empleador. Para el sector público, estas fechas no laborales son obligatorias, mientras que las empresas privadas pueden decidir no implementarlas.