Culminan infraestructura de la ampliación del Metropolitano, pero aún no operará el servicio

A principios de noviembre, se anunció que la ampliación del Metropolitano de Lima estaría terminada para el 10 de diciembre; sin embargo, ello no sucedió. Durante este 22 de noviembre, el alcalde de Lima, Miguel Romero, presentó la culminación de la infraestructura de la obra; es decir, las estaciones y pistas. No obstante, este proyecto aún no operará debido a que todavía falta implementar el sistema de funcionamiento.

El burgomaestre indicó que ya culminaron la etapa de la construcción vial y ahora todo se queda en manos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

“La ATU es la que ya va a darle la operatividad. Quisiera que la entidad diga el tiempo, estimamos que sea en un tiempo breve de tres a cuatro meses ”, señaló Romero Sotelo a La República. Asimismo, mencionó que han estado coordinando con dicha institución para la posición de la ingeniería del proyecto.

Por otra parte, aseguró que los retrasos dados se dieron por el factor de la informalidad en las diferentes zonas. “Se han cambiado en algunas oportunidades dichas fechas, pero ha sido por este factor recurrente (...) La obra en su parte de infraestructura está al 100%”, precisó.

Al término de la conferencia, la municipalidad celebró el término del proyecto que implicó más de 10 kilómetros de recorrido y la inversión de más de 464 millones de soles.

¿Qué estaciones tendrán la ampliación del tramo norte del Metropolitano?