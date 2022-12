Piura: rescatan a pescador que se lanzó al mar para escapar de sus familiares por amenaza

Un joven salvó de morir ahogado en el mar de Paita luego de que fuera amenazado por sus familiares, quienes —según el agraviado— estaban planeando lanzarlo al mar cuando se encontraba en su faena de trabajo. El pescador Miltón Céspedes López (25) contó que sus seis primos lo acusan de mantener una relación sentimental con su cuñada y de faltarle el respeto a uno de sus hermanos.

Tras ello, el hombre de mar dijo que se lanzó de la embarcación en la que se trasladaban para realizar su faena de pesca con el objetivo de huir en medio del mar y ponerse a buen recaudo. “He nadado unos 50 metros en el mar, hasta que una ola me lanzó y logré ver a un bote que me salvó la vida”, declaró.

Joven salvó de morir en mar de Paita. Foto: La República

Cuando fue rescatado, ya se encontraba cansado e incluso —aseguró— vomitaba agua a consecuencia del líquido que consumió durante el tiempo que naufragó. “Los compañeros me salvaron y me ayudaron para recuperarme, les agradezco porque por ellos estoy vivo, de lo contrario mis primos me hubieran lanzado al mar”, precisó.