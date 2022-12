Nuevos cambios en el concurso de nombramiento y en el Minedu

Cuando aún no se ha designado a su nuevo titular, el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó la modificación del cronograma del concurso de nombramiento docente, con lo cual se postergó la publicación de los resultados preliminares de la prueba escrita. Estos debían ser conocidos ayer por los más de 275.000 postulantes, pero ahora se darán este viernes 23.

A través de la resolución viceministerial 164-2022, firmada por el viceministro Walter Hernández, se han pospuesto de uno a tres días las fechas de diez fases de este proceso, entre ellas la publicación de los resultados de la prueba escrita, realizada el 9 y 11 de diciembre; así como la aplicación de los instrumentos de evaluación y el ingreso de los resultados de la etapa descentralizada, la cual evalúa el desempeño en el aula (ver cuadro).

Según el documento, la modificación se sustenta en la situación de conflicto social que ocasionó el bloqueo de carreteras en Ica, Apurímac y Ayacucho, “impidiendo el retorno de las fichas de respuestas de los postulantes” que rindieron la evaluación.

Esta medida se hizo oficial tres días después de publicada la renuncia de Edgardo Romero Poma al cargo de titular de la Dirección General de Desarrollo Docente, quien tenía entre sus responsabilidades dicho concurso. Su salida tiene la firma de la exministra Patricia Correa.

Romero ingresó en la gestión de Carlos Gallardo y se mantuvo con la de Rosendo Serna, en la cual se hizo cambios al concurso de nombramiento. En diálogo con este diario, reconoció su apoyo a Pedro Castillo y dijo que deja el sector porque “no comparte las políticas que trae (el Gobierno de Dina Boluarte), que encamina todo a la derecha”.

Según dijo, los cambios en el cronograma son posteriores a su salida y tendrán repercusión en todo el proceso, así como en las clases del 2023. “Yo no firmé ningún documento (...) Desconozco qué hay detrás de la postergación. Si hubiera sido (por los bloqueos), solo se debió publicar con posterioridad la de esos docentes y no afectar a todos”.

Intervención de Fiscalía

En esto último es en lo único que coinciden con el Sutep, el cual señala a Poma como afín a la Fenateperú, sindicato fundado por Pedro Castillo, aunque él lo rechace. “Ya teníamos mucha preocupación por el clientelaje político y la transparencia en el concurso. El cambio en el cronograma nos preocupa y nos hace exigir que intervengan el Ministerio Público, la Contraloría y Defensoría del Pueblo”, dice el dirigente Lucio Castro.

Para el decano del Colegio de Profesores, Heli Ocaña, el cambio en el cronograma no sorprende ante el clima de distensión política y la toma de carreteras que afectó a profesores de regiones como Ica. No obstante, señala, es necesario que ya no varíe más y se cumpla con las fechas. “Pedimos que se prioricen las evaluaciones objetivas. Las entrevistas son subjetivas. Esperemos que el nuevo ministro evalúe de forma exhaustiva el proceso, asuma el control garantizando la transparencia y la meritocracia”, afirmó.