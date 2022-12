Navidad 2022: ¿cuántos feriados habrá por esta festividad?

Este 2022 trajo consigo nuevos feriados y días no laborables que no habían sido considerados en periodos anteriores; por ello, a raíz de la coincidencia de las fiestas navideñas con el fin de semana, surge la interrogante con respecto a la existencia de un feriado que prolongue las celebraciones y permita el descanso o disfrute con la familia como suele darse en esta temporada del año. Descubre AQUÍ cuántos días libres podrás gozar durante esta fecha festiva.

¿Cuántos feriados habrá por Navidad?

Mediante el decreto supremo 033-2022-PCM publicado el 1 de abril de 2022 y firmado por el destituido presidente Pedro Castillo y su entonces primer ministro Aníbal Torres, se oficializó que este lunes 26 de diciembre será día no laborable para el sector público.

“Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar”, se lee en decreto.

De esta manera, a pesar de que el año tuvo diversas fechas adicionales de descanso, queda como único feriado el 25 de diciembre que este año cae domingo.

¿Las horas no laboradas el 26 de diciembre son recuperables?

Según lo establecido en el Decreto Supremo, las horas no ejercidas por el trabajador deben ser compensadas en un plazo de 10 días inmediatos, previa coordinación con su empleador.

Feriado y día no laborable: ¿qué los diferencia?

Un feriado es considerado un día de descanso no recuperable para el trabajador. Dicho de otra manera, la empresa deberá otorgarle una remuneración ordinaria porque así lo establece la ley.

Por otra parte, los días no laborables suelen ser declarados a través de decretos supremos. Estos son días de descanso que deben ser compensados por el trabajador luego de un acuerdo con el empleador. En cuánto al sector público, estas fechas no laborales son obligatorias, mientras que las empresas privadas pueden optar por no implementarlas.