La Navidad y el Año Nuevo están cada vez más cerca. Ante ello, muchos ciudadanos se preguntan si los días de semana que acompañan el 24 y 25 de diciembre también han sido declarados feriados por el Gobierno. Esto, ante la tendencia de feriados de fin de semana largo que se han llevado a cabo durante este 2022. Bajo esa premisa, en La República te contamos si el viernes 23 de diciembre es feriado, como también cuáles son las fechas que han sido declaradas no laborables por el Estado en el presente mes.

¿El 23 de diciembre es feriado en Perú?

En el contexto de que Navidad será domingo, muchos usuarios se han preguntado si el viernes 23 de diciembre será feriado . Lo cierto hasta el momento es que el Gobierno de Dina Boluarte no se ha pronunciado al respecto. Por ende, hasta el cierre de esta nota, aquel intervalo se trabajará con normalidad.

¿Cuáles son las fechas no laborables del 2022?

Además de la fecha del 25 de diciembre, que es habitualmente feriado, estos son los intervalos que ya han sido declarados no laborables por el Gobierno.

Lunes 26 de diciembre

Viernes 30 de diciembre

Cabe recordar que, al ser fechas no laborables, el trabajador deberá devolver las horas no trabajadas al empleador en coordinación entre ambos. Asimismo, esta medida rige para sector público; no obstante, empresas privadas pueden acogerse, pero no están obligadas.