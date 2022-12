Surco: mascota fallece en clínica veterinaria y dueños denuncian maltrato en atención

Una joven de 26 años denunció haber sido maltratada por parte de José Gil, el administrador de la clínica veterinaria Animal Surco 24 horas, luego de que este se negara a brindarle información sobre el tratamiento que recibió su mascota, la cual falleció tras ser intervenida por una cardiopatía. La denunciante pide que se realice una investigación dentro del establecimiento para esclarecer si un mal tratamiento por parte de los especialistas pudo contribuir en la muerte de Lucas.

La mujer expresó que nunca pudo conversar con el veterinario que revisó a su mascota. Ella aseguró, además, que tampoco recibió las imágenes de las cámaras de seguridad que solicitó y que, al pedir el teléfono del Gil, él le dio el nombre falso de “César Cura”.

“(Tenían) cámaras en todo lado, en la recepción, en el counter, adentro en la sala de emergencias… Lo que yo le pedía era que por favor me den las cámaras porque quería estar segura de que no le habían hecho una mala praxis a mi perrito. En un momento me prometió pasarme los videos, pero nunca lo hizo. Me dijo que demoraba mucho en descargar”, sostuvo.

Luego, cuando la dueña de Lucas solicitó el libro de reclamaciones, uno de los trabajadores se negó a dárselo, ya que “no estaban autorizados” para ello.

“Dijo que iba a llamar al administrador. Este señor sale de nuevo y me dice ‘no te lo voy a dar’, y aquí es cuando le digo que estoy en todo mi derecho como consumidora de pedirle el libro de reclamaciones, que él no me lo podía negar. Cuando me lo da finalmente, me lo tira. Cuando empiezo a escribir, tengo al hombre a mi costado, prácticamente acosándome, porque estaba muy cerca de mí, y mirando lo que escribía”, afirmó.

La denunciante comentó también que el administrador la acusó de difamación y que por esta razón iba a llamar a la Policía. “(Dijo que) estaba poniendo cosas que no eran y que me estaba aprovechando de mi condición de mujer para hacer un escándalo. En ese momento estaba bien consciente de mis derechos. No me podía retener dentro de la veterinaria”, explicó.

En este momento, otra clienta que se encontraba en el lugar también tuvo un altercado con José Gil, ya que la cuenta que debía pagar fue aumentando poco a poco hasta llegar aproximadamente a los 3.000 soles.

“Aquí es cuando la chica comienza a alzar la voz y el administrador a grabarla. A mí me parece totalmente fuera de lugar que empiece a grabar. Ella, de hecho, también sacó su teléfono. Finalmente, me cobraron a mí. Yo les pagué tal cual el precio que me dijeron”, contó.

Cuando la joven y su madre se disponían a salir del local, la mujer de 26 años les dijo a algunas trabajadoras del lugar que, “si son estudiantes de veterinaria, busquen otro trabajo porque este lugar es de lo peor”. Al escuchar esto, el administrador decidió sentarse con ellas, quienes esperaban un taxi afuera junto al cuerpo sin vida de su mascota.

“Este señor sale y se sienta al costado de mi mamá y empieza a decir con una actitud bien insistente: ‘Señora, ¿cómo es posible que su hija esté hablando de esta forma?’. Luego hizo que salga la chica de recepción y le hizo repetir lo que yo le había dicho. Superinsensible el hombre y bastante hostigador”, reclamó.