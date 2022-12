El Agustino: delincuentes roban Volkswagen de colección y dueño pide ayuda para encontrarlo

Con información de Grace Mora/URPI-GLR

El 16 de diciembre, Juan Carlos Navarro Llerena (35) fue víctima del robo de su auto, un Volkswagen de 1976, perfectamente conservado, que había estacionado en el frontis de su vivienda, en la avenida José Carlos Mariátegui, en El Agustino. Según las cámaras de seguridad, un sujeto fue el encargado de encender el auto y metros más abajo sus cómplices lo esperaban para llevarse el vehículo de colección.

“Los delincuentes han trabajado entre tres o cuatro. El carro es valorado para un coleccionista (...). Parece que ha sido gente que pensó que les van a dar una fortuna, pero esos carros a lo mucho les dan 500 a 800 soles, algo que no es negocio para un delincuente con cómplices”, declaró Juan Carlos, visiblemente mortificado.

PUEDES VER: Sujeto apostó todos sus ahorros a que ganaba Argentina y terminó en el hospital

El padre de familia refirió que el automóvil de color azul de placa D5G-271, de 46 años de antigüedad, tenía todas sus piezas originales. Lo adquirió hace dos años y ya había gastado cerca de 5.000 soles en refacciones. Lo único que estaban fallando eran los frenos, que eran una inversión de 400 soles que pensaba realizar en unas semanas.

“Los coleccionistas son los únicos que pueden pagar un precio elevado a lo normal, como 5.000 o 6.000 soles. Quizás estaban buscando un auto del mismo año que el mío”, expresó. El automóvil, pese a su antigüedad, lo usaba como transporte para llevar a su familia y llegar al trabajo.

Dueño pide ayuda para recuperar Volkswagen de colección. Foto: captura de LR/cortesía/Grace Mora/URPI-GLR

Según comentó Navarro, el auto lo dejó sin batería ni líquido de frenos y sin chapa de contacto porque sabía que iba a estar en la calle y quería evitar ser sorprendido por la delincuencia sin esperar que efectivamente lo sería. Ha esperado estos últimos días que los delincuentes se contacten con él para pedir algún tipo de rescate, pero hasta ahora nada.

Vehículo era utilizado para realizar diversas actividades diarias. Foto: Grace Mora/URPI-GLR

“Lo que me dicen mis amigos es que, como no dejé ningún documento con mi número al interior del carro, no me han llamado ni para extorsionarme, porque a ellos les convienen más pedirme rescate que venderlo por partes”, finalizó el agraviado.

Juan Carlos Navarro ya formuló la denuncia pertinente, pero pide que si alguien sabe de la ubicación del automóvil se contacte al número: 987 979 069.