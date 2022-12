Quinta ola: aumentan las muertes en la última semana

En la última semana, del 11 al 17 de diciembre, se ha registrado la mayor cifra de fallecidos por la COVID-19 de la quinta ola. Y en lo que va de diciembre se tienen registrados 439 decesos, una cifra superior a la de los meses de octubre (412) y noviembre (371), advierte el analista de datos Juan Carbajal.

El mayor número de muertes se está dando en los adultos de 80 años a más, superando incluso a los de 60 años. “Se está repitiendo lo mismo que en olas anteriores”, señala Carbajal, quien anota que incluso podría “superar” el pico de la cuarta ola en muertes, sobre todo en adultos mayores.

“El pico de muertes diarias en la cuarta ola fue de alrededor de 50 y actualmente estamos en 31 decesos”, explica.

Al respecto, el jefe del Centro Nacional de Epidemiología (CDC), César Munayco, confirmó que las muertes están en aumento y que se cumple el mismo patrón de las otras olas. Los adultos mayores representan el 85% o 90% de los fallecidos, especialmente de 60 años a más.

Y se registran más muertes en Lima, Ica, Arequipa, La Libertad y Lambayeque.

También apunta que entre los muertos hay quienes no tenían ninguna vacuna o contaban solo con una o dos. “Por eso, es importante la cuarta dosis en estos grupos. El sistema inmune de los adultos mayores no es igual que el de un joven. La protección se va perdiendo con el tiempo. Si han pasado más de 5 meses de la tercera dosis, el riesgo de morir en las personas que no se han puesto la cuarta dosis es mucho mayor”.

No obstante, señala que hay un descenso en el número de hospitalizados y se espera que la siguiente semana el número de fallecidos empiece a bajar.

Agrega que esta quinta ola es rápida, ya que en poco tiempo se enfermó gran cantidad de gente y el brote está en descenso, pero puede estancarse o subir por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, tras las aglomeraciones.

¿Por qué la quinta ola subió rápido? Según el investigador Percy Mayta-Tristán, al no haber ninguna restricción, el virus se ha movido y todo ha dependido del cuidado de las personas.

“Aun en ese contexto de no uso de mascarillas, no hemos tenido tantos casos graves y lo que va a pasar es que va a haber olas estacionales de la COVID-19 cada seis meses, pero esto es un paso más en esta nueva convivencia con el virus. Podemos convivir con el COVID”, dijo. Pero apuntó que los vulnerables sí necesitarán refuerzos.

La clave

En Lima, los casos están en descenso al igual que los hospitalizados, pero los fallecimientos están subiendo. Las regiones que presentan desaceleración de casos son Áncash, Apurímac, Callao, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima región, Pasco, San Martín y Ucayali, según el Centro Nacional de Epidemiología (CDC).