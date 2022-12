Consejeros ponen trabas para viabilizar construcción de colegios en Arequipa

Arequipa. La Institución Educativa Arequipa espera ser reconstruida desde 2017. Francisco Portugal miembro del Comité de Gestión del colegio, recordó que con bombos y platillos se anunció que el Consorcio Yura iba a realizar la obra. Sin embargo, no cumplió con los requisitos y se rescindió el contrato. Lo mismo pasó en la gestión de Elmer Cáceres Llica: licitaron el proyecto y la empresa no tenía solvencia económica.

Ahora buscan que la obra sea ejecutada por la modalidad de Obras por Impuestos (OPI) que necesita la aprobación del Consejo Regional de Arequipa. El Gobierno Regional de Arequipa, presentó una cartera de proyectos por S/ 468 millones con la modalidad de Obras Por Impuestos por 19 obras, 10 para la construcción de colegios. El gerente regional de la Inversión Privada, Elvis Jump, señaló que en las OPI se minimizan los casos de corrupción, no hay adicionales porque es el privado que asume la realización del expediente en muchos casos no puede observar el documento. Además, se entrega el proyecto una vez finalizado y no hay adelantos.

Pese a los casos de obras paralizadas en la región y de corrupción, en una mesa de trabajo del pleno, los consejeros Edy Medina, Miguel Guzmán y Elmer Pinto se enfrascaron en una discusión para que todas las provincias sean beneficiadas con proyectos. Sin embargo, Jump, señaló que es imposible aplicar la equidad en esta modalidad. Dijo que no se tratan de transferencias. Explicó que solo hay 19 obras debido a que no cuentan con impedimentos y que están saneadas.

Portugal sostuvo que vio que hay pugnas por pelear obras en provincias. “Falta de compromiso y empatía con el sector educación”, sostuvo.

Clave

Falta. Solo en educación se debe reconstruir 107 escuelas en mal estado. El viernes en sesión extraordinaria se discutirá la aprobación de la cartera de proyectos.