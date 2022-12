Chorrillos: familiares denuncian muerte de interno en centro de rehabilitación por presunta negligencia

Un grupo de familiares de uno de los internos del centro de rehabilitación Salud y Vida, ubicado en Chorrillos, denunció que William Aponte Amaus habría fallecido por negligencia de los cuidadores del lugar. Según los parientes, el hombre comenzó a sentirse mal y no recibió los primeros auxilios y cuando llegó al nosocomio ya había fallecido.

“No es justo lo que le ha pasado a mi cuñado, él llevaba tres meses acá. No le han dado los primeros auxilios, este centro no tiene permiso de funcionamiento. Varios internos nos han dicho que les pegan, que les han dicho que no digan nada”, dijo la cuñada del fallecido a “ATV noticias”.

Asimismo, la hija del hombre denunció que a su papá lo golpeaban con un bate de beisbol, al que denominaban ‘el exorcista’, porque tenía como función impartir temor a los internos como forma de reprimenda ante una mala acción.

“Uno de los internos nos ha mandado una carta diciendo que con este palo de beisbol les pegaban. Los castigaban así, él nos dice que mi suegro ha salido de ahí muerto porque lo tenían muerto adentro. Pedimos justicia, por favor, que este centro, que el señor Jaime pague por todo lo que ha pasado acá dentro. Son dos muertes más”, recalcó.

