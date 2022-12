“Quisimos auxiliarlo, pero no se pudo”: motociclista fallece tras impactar con tráiler debajo de puente

Un hombre identificado como Leeyon May Nuñez Bustamante, de 44 años, falleció luego de que su moto lineal impactara contra un tráiler. Esto ocurrió cerca de las 7.30 a. m. de este martes 20 de diciembre en la avenida prolongación Tacna con vía Evitamiento, debajo del puente Santa Rosa, ubicado en Cercado de Lima. Según testigos, la víctima habría perdido el control de su vehículo, lo que originó un choque con la otra unidad. El conductor de esta última, después del accidente de tránsito, se dio a la fuga.

“Ha sido en la mañana, yo he escuchado el impacto y he corrido a auxiliarlo (...). Quisimos auxiliarlo, pero no se pudo hacer nada. Él se ha caído de su moto de una forma muy brusca”, comentó un ciudadano de la zona a La República.

La moto de placa 476-2N8 fue trasladada a la comisaría del Rímac. Peritos y Fiscalía de la Nación, además de Policía de Tránsito de Investigación de Accidentes, llegaron al lugar a realizar las diligencias y levantamiento del cadáver.

Vecinos piden a las autoridades la colocación adecuada de señales y que se pueda crear una vía exclusiva para vehículos menores. “Si tan solo hubiera una vía para las motos, estas cosas no sucederían, pido a las autoridades mayor señalización, siempre ocurren accidentes de este tipo, por aquí”, refirieron.