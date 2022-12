Sentenciado presidió comisión que eligió a empresas sancionadas para Majes I en Arequipa

La gestión regional en Arequipa de Kimmerlee Gutiérrez, prometió dejar encaminados varios proyectos para concretar Majes Siguas II. Sin embargo, está dejando una bomba de tiempo a la siguiente administración. La licitación para confeccionar el perfil del “Mejoramiento del servicio de agua para riego del sistema hidráulico mayor de Majes Siguas”, más conocido como la puesta a punto de Majes I, está en riesgo. En marzo del 2026, la reparación debe estar concluida para la ejecución de la segunda fase del proyecto agroindustrial.

Y es que no solo las empresas que ganaron la licitación tuvieron sanciones o penalidades, sino que el presidente del comité de selección, Néstor Modesto Mamani Titi, fue condenado por la Corte Superior de Justicia de Puno a 5 años de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible en octubre de 2022. Mamani y otros dos funcionarios del Gobierno Regional de Puno, exoneraron en 2012 de una licitación la adquisición de máquinas de asfalto sin acreditar causales.

Además, cambiaron las bases y pagaron a ala empresa CRUBHER, pese a no cumplir los requerimientos técnicos de la maquinaria.

De otro lado y según las sanciones de Contraloría, Mamami tuvo dos inhabilitaciones por tres años. La última concluyó recientemente en enero del 2022. Desde junio es personal administrativo de la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Similar mes en que asumió el cargo el gerente regional de Infraestructura, Tomás Calderón.

Si puede trabajar

“Fue en primera instancia y no ha sido ejecutada la sentencia. Estoy totalmente habilitado para ejercer la función pública”, adujo Mamani.

Sostuvo que lo invitaron a participar de la gestión. Según el servidor, su abogado le indicó que no hay ningún impedimento o riesgo de liderar un comité de licitación. Dijo que recién comunicará de su sentencia a la entidad regional.

Sin embargo, sí habría un limitante. Se trata de la Ley N°31419 de febrero de este año, que modificó el artículo 34-A y que impide que los servidores públicos tengan una sentencia por delito doloso en primera instancia.

Malos antecedentes

El 29 de noviembre, se suscribió el acta que otorga la buena pro al Consorcio Hidráulico Majes I para realizar el perfil de pre inversión por S/ 7 millones 400 mil. Se presentaron 8 participantes, pero el único que presentó su oferta fue este consorcio. Obtuvo un puntaje mínimo de 80 puntos, por lo que el comité le adjudicó la confección del perfil.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tiene muy malas experiencias con privados de malos antecedentes. Se le advirtió de la adjudicación para la carretera Viscachani – Callalli – Sibayo - Caylloma II Etapa y ahora la obra está abandonada. ¿Lo mismo puede ocurrir con la puesta a punto? El Consorcio Hidráulico Majes I está integrado por HZP Consultores EIRL, Consorcio S y C SAC y PCYM Proyectos Construcción y Maquinaria SAC. Las dos primeras tienen sanciones.

HZP Consultores tuvo dos sanciones temporales por presentar información inexacta y estuvo inhabilitada hasta el 2020. Además de tres penalidades que suman más de S/ 104 mil por obras para Agrorural y Lambayaque. Mientras que el Consorcio S y C tiene 4 sanciones temporales entre el 2009 al 2017. La mayoría por presentación de documentos falsos. Además de una penalidad en el 2021 por S/ 385 655 por otra obra en Lambayeque.

Mamani sostiene que no es un impedimento para que participen, lo que es cierto. Empero, estas observaciones fueron pasadas por agua tibia por las autoridades regionales. “Como gobernadora no me corresponde a mí responder. Corresponde a Logística y la comisión pertinente, pero se tiene que tener un buen perfil porque estamos contra el tiempo”, sostuvo la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez.