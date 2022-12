Padres de familia recaudan S/ 12.000 para fiesta de promoción y tesorera se fuga con el dinero

Un grupo de padres de familia de una institución educativa en Los Olivos denunciaron que la tesorera, encargada de recaudar la totalidad del dinero de la fiesta de promoción, se habría fugado con la suma de 12.000 soles. Asimismo, indicaron que solo se dieran cuenta un día antes de la reunión cuando el dueño del local del evento se comunicó con ellos y les dijo que no habían cancelado por completo la separación de la fecha.

“Nos llamó el dueño del local, solo había dado 1.500 soles la señora, Nos cancelaron el local un día antes, ahí nos dimos cuenta”, dijo indignada una de las representantes.

Por otro lado, otra de las madres dijo que fueron a buscarla a su casa y salió su suegra, quien indicó que la única que podría responder por el dinero era la mujer identificada como Norita Rosmery Zarathustra Infante.

“Fuimos a su casa y salió su suegra, nos dijo que no sabía nada y que tampoco sabía donde estaba. Que la busquemos a ella (...) Hasta el último ella ha cobrado, yo le he pagado 780 soles desde julio, le he dado en su mano el dinero. No es justo que nos hagas esto, ponte en mis zapatos, yo he confiado en ti ciegamente”, recalcó.

Finalmente, los padres de familia manifestaron que los más perjudicados son sus hijos, pues se encontraban ilusionados con la fiesta y el último compartir del año junto con sus amigos. Asimismo, pidieron apoyo a las autoridades para ubicar a Zarathustra Infante.