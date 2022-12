Granadilla Podcast: conoce el proyecto migrante que visibiliza y aconseja a peruanas en el extranjero

Por el Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre, La República conversó con Ana Gutierrez, fundadora y creadora de Granadilla Podcast, un proyecto radial que se dedica a visibilizar la historia de peruanas en el extranjero. Hace poco, el formato recibió apoyo de la ONU Migración de las Naciones Unidas para poder profundizar en sus problemas.

—¿Cómo surgió Granadilla Podcast?

—Nace como una forma de entender mi propio proceso migratorio. Mi esposo me dio la idea de conectar con otras latinas migrantes y decidí enfocarme solo en peruanas. El nombre Granadilla sale porque es mi fruta favorita y es muy difícil encontrarla en el extranjero, es un producto exclusivo y me gusta pensar que las peruanas también somos exclusivas.

El eslogan es el siguiente: “Peruanas rompiéndola en el extranjero”. Tiene una doble connotación. Romperla es una expresión muy peruana: la está rompiendo en el fútbol, en la chamba. Y la segunda es que estamos rompiendo barreras lingüísticas, culturales, burocráticas y más. La estamos rompiendo.

—¿Por qué contar la historia de peruanas en el extranjero?

—Cuando jugaba con la idea de conectar con otras peruanas migrantes, hice una pequeña investigación. Ponía en Google peruanas en el extranjero, y claro que me salían casos, pero eran mayormente de peruanas que representaban a Perú en alguna competencia y por ahí algunos casos de peruanas muy famosas, como Toni Alva, por ejemplo. Ahí me doy cuenta de que quería visibilizar a las peruanas que, por diferentes motivos, dejamos nuestra patria y nos asentamos en otros territorios. El objetivo de Granadilla Podcast es visibilizar a la peruana migrante mientras se genera espacios de empoderamiento.

¿Y como ha sido la búsqueda de peruanas al rededor del mundo? ¿De verdad estamos en todas partes?

Al inicio fueron 3 o 4 amigas mías, y de ahí el siguiente nivel fueron amigas/conocidas suyas, como una especie de red de contactos. Y luego también hemos tenido convocatorias buscando peruanas en países donde quizá era más complicado, por ejemplo en el continente africano o en el Medio Oriente.

A mí me fascina cuando una peruana me escribe y me dice: estoy haciendo tal cosa en tal lugar y me gustaría contar mi historia. Esto significa que estamos; uno, combatiendo el síndrome de la impostora; y dos, dispuestas a crear comunidad. Y es con estos detalles que Granadilla Podcast ha ido creciendo.

—¿Hay algo en común que hayas descubierto acerca de la historia de ellas? ¿Cómo definirías a la migrante peruana?

—La migrante peruana es resiliente, es luchadora. Todas tienen en común que quieren construir su propio legado.

Así también, la migrante peruana, según las estadísticas informales del pódcast, migra primeramente por superación, así sea académica o profesional, luego viene el tema de reunificación familia o amor. Las peruanas migrantes hablan varios idiomas, y están siempre capacitándose o creando algo nuevo. Son creativas y emprendedoras. En la página de Granadilla Podcast, se encuentran sus emprendimientos.

—¿Y también se comparten problemas?

—Definitivamente. Un tema muy común es la discriminación, sobre todo aquellas que migraron a un país donde el color de piel suele ser predominantemente blanco. También está el tema de la burocracia y nuestro pasaporte que muchas veces nos complica los trámites.

Está la lucha por las diferencias culturales, aun cuando migran dentro de la región. Cada país tiene su propia cultura y cosmovisión, y puede ser difícil adecuarse. Otro problema, que es más relacionado con el Perú, es la falta de apoyo por parte de los consulados y embajadas. Constantemente, hay retrasos con los DNI y pasaportes, así también con la información sobre trámites y cuestiones directamente en Perú.

Conozco casos de peruanas que no han podido salir de sus países nuevos porque Perú no les daba un pasaporte, y eso dificulta nuestro el de movimiento.

—El pódcast ya entrevistó a 100 peruanas de diferentes países ¿Qué es lo que más rescatas de sus historias de migración?

—Su capacidad de resiliencia. La migración es un proceso largo y personal, pero también doloroso. Escuchar las historias de estas peruanas, ver cómo superaron o están superando su proceso migratorio, me llena de orgullo y motivación para yo también seguir caminando este viaje tan peculiar.

—¿Cómo el Estado podría apoyar a la situación de las migrantes peruanas?

—Es importante crear espacios para escuchar sus necesidades. En mi experiencia, el Estado asume qué necesitan y no siempre es la realidad.

También deben trabajar con diferentes actores y organizaciones. Un espacio es Granadilla Podcast, sí, pero también tenemos Científicos.pe, Sappiens, ArtPerUK y otros.