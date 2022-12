¿El lunes 26 de diciembre es feriado?

El fin de semana se pinta de verde y rojo para recibir la Navidad. En esa línea, los peruanos se preguntan si el lunes 26 de diciembre es la prolongación de la fiesta en la que se celebra el nacimiento del niño Jesús.

La duda, además, tiene que ver con el tipo de día libre: ¿feriado o día no laborable? A continuación los detalles acerca del decreto oficial del Gobierno peruano.

Lunes 26 de diciembre: ¿feriado o día no laborable?

A través del decreto supremo 033-2022-PCM firmado por el expresidente Pedro Castillo y el antiguo premier Aníbal Torres, se oficializó que el lunes 26 de diciembre es un día no laborable.

Esta decisión está dirigida para el sector público. La fecha, asimismo, deberá ser compensada cuando la empresa lo decida; aunque el sector privado tiene una salvedad:

“Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar”, se puede leer en el texto.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Un feriado es un día de descanso para el trabajador. Es decir, la empresa deberá otorgarle una remuneración ordinaria porque así lo establece la ley.

En cambio, los días no laborables suelen ser declarados por decretos supremos. Estos son días de descanso que deben ser compensados por el trabajador luego de un acuerdo con el empleador. Para el sector público, estas fechas no laborales son obligatorias, mientras que las empresas privadas pueden optar por no implementarlas.