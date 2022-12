Dirigentes de Juntas de Usuarios del Medio Piura rechazan bloqueo de carreteras en el país

Ante los hechos de violencia que se registran en diferentes provincias del país, la Junta Regional de Usuarios Piura -Tumbes rechazó estas actitudes de cientos de pobladores, ya que —según ellos— perjudican los cultivos y la economía de los agricultores.

El vocero de dicha institución y presidente de la Junta de Usuarios de San Lorenzo, Darío Castillo Lalupú, advirtió que, en caso continúen las carreteras bloqueadas, sus cultivos de mango, limón y banano, entre otros productos, se malograrán, ya que no podrán ser trasladados hasta los diferentes mercados del país. No obstante, no precisó las pérdidas que podrían registrarse.

Peruanos protestan para exigir el cierre del Congreso. Foto: R. Quincho/URPI-LR

Además, precisó que los integrantes de dicha junta regional exigen la salida de la actual mandataria Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales.

“Es hora de que la señora Dina Boluarte deje su cargo y se convoquen nuevas elecciones, porque el pueblo exige nuevas elecciones y el cierre de este Congreso corrupto”, finalizó el dirigente.