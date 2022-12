Daniel Marcelo asegura que no formará parte de la gestión de César Acuña en La Libertad

César Acuña Peralta asumirá como gobernador regional de La Libertad el 2 de enero de 2023. En esa línea, informó que a fines de diciembre dará a conocer públicamente a sus gerentes y subgerentes .

Daniel Marcelo Jacinto, allegado a Acuña y exafiliado a Alianza Para el Progreso (APP), quien reapareció ante la sociedad tras estar oculto de la justicia por más de dos años, mantiene la posibilidad de asumir nuevamente sus funciones como alcalde de Trujillo durante los últimos días de este 2022.

Al haber sido absuelto del delito de corrupción, todo evidenciaba su deseo de relanzar su carrera política. No obstante, en conversación con La República, Marcelo Jacinto aseguró que no formará parte de la gestión regional.

“Conversé un poco con el ingeniero (César Acuña), estaba contento con lo que había hecho el Tribunal Constitucional al anular esa sentencia, y esperaba que pueda regresar a la municipalidad”, explicó Marcelo. Asimismo, afirmó que no llegaron a tocar el tema de integrar parte del equipo.

“La verdad no me alegra mucho ser funcionario ni de la región ni de algún Gobierno local. No me anima, no está en mis planes, de repente más adelante. Voy a trabajar en mi actividad privada, como ingeniero civil”, sentenció.