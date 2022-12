Las 25 vidas perdidas en las protestas y bloqueos

Por: Edy Reynaga y Óscar Chumpitaz

La mayoría eran jóvenes y vivían en zonas humildes. No eran vecinos ni amigos. No se conocían, pero murieron de la misma manera: durante las manifestaciones y choques con las fuerzas de seguridad desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, y el Congreso decidió no adelantar las elecciones.

La crisis en seis regiones escaló de modo dramático, sumando —hasta ayer— 20 fallecidos en enfrentamientos y otros cinco por accidentes o hechos vinculados a los bloqueos , según la Defensoría del Pueblo.

Solo en el primer día del estado de emergencia murieron nueve manifestantes.

En el transcurso de las marchas contra la presidenta de la República y el Congreso, se registraron, además, 290 policías lesionados y 279 civiles heridos.

El estallido social se asentó en Apurímac, La Libertad, Cusco, Arequipa y Junín. Ahora, se sabe que la mayoría de las víctimas cayeron abatidas por proyectiles de armas de fuego. El día más sangriento fue el jueves. La violencia se desató en Ayacucho, la región más golpeada por el terrorismo.

En la masacre ocurrida en los alrededores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, fallecieron ocho personas y otras 52 resultaron heridas, según la Dirección de Salud Regional. Ayer se registró la novena víctima.

Los sueños de Beckham

A sus 18 años, Beckham Romario Quispe Garfias soñaba con emular a los dos ídolos del fútbol que componen su nombre. El joven, que apenas comenzaba a descubrir la vida, salió de su casa, en Andahuaylas, para protestar y no volvió. Sus gritos fueron acallados por las balas.

Su padre Danny Quispe cuenta que este año terminaba la secundaria. “Era el tercero de seis hermanos. Quería ser futbolista y decía que cuando gane dinero nos iba a comprar una casa hermosa”.

Catalina, la madre de Beckham, dice que él “quería seguir estudiando y dedicarse al fútbol”. “Tuvo participaciones importantes, consiguió trofeos y medallas”, rememora.

Luego señala que en la madrugada del lunes tuvo un mal presentimiento. Al despertarlo para desayunar le dijo que tenga cuidado. Por la tarde, ella y su esposo seguían la transmisión de lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto de Huancabamba, donde vio caer a su hijo.

Empezaban a vivir

En tanto, los deudos de D.A.Q., aún no entienden por qué el destino se ensañó con ellos. En su casa del distrito de Pampachiri, Celia Victoria, su mamá, cuenta que son personas de bajos recursos. Hablar de su hijo la entristece. “Él apoyaba en el sustento familiar” , indica.

Tenía 15 años, cursaba el tercero de secundaria y, pese a ello, todos los fines de semana salía a trabajar para aportar. “Era un buen alumno y decía que estudiando saldría de la pobreza, y ahora me lo han matado”.

En casa de Wilfredo Lizarme Barboza, su madre llora al recordar lo estudioso y buen hijo que era. Su hermana Marleny comenta que él estuvo cerca de Beckham Romario el día anterior en el aeropuerto.

“Mataron a un amigo que estaba a mi lado, seguro Dios me ha dado una segunda oportunidad” , le dijo, sin imaginar que la muerte también lo acechaba.

Wilfredo terminó la secundaria en el seminario menor de Abancay, y se preparaba para ingresar al seminario mayor y ser sacerdote.

PUEDES VER: Renuncian dos ministros del gabinete de Pedro Angulo

Quería ser médico

La tristeza es igual de inmensa en la casa de Jonathan Enciso Arias, otra de las víctimas. Maribel, su hermana mayor, recuerda las veces que le mencionaba sus deseos de ir a Bolivia para estudiar Medicina humana y así poder curar a sus papás.

Su mamá cuenta que salió a pastar ovejas y eligió el cerro Huayhuaca, y desde lo alto ella veía el enfrentamiento que se producía en la avenida Ejército. Minutos después, recibiría la noticia de que su hijo había recibido una bala. “Ni bien ingresé al hospital le vi los pies y reconocí a mi hijo, solo por sus pies lo reconocí, y cuando lo descubrí incluso estaba con los ojos abiertos” , dice llorando.

Ese mismo día, fue herido Cristian Rojas Vásquez (19). Una bala lo alcanzó a casi dos kilómetros del lugar donde se producían las protestas. Murió al cabo de dos días. Su madre Gregoria Vásquez narra que el joven soñaba con ser policía y se preparaba para ello.

Amante de la música

Una de las víctimas de este estallido social es Carlos Huamán Cabrera, quien a los 26 años murió en Chao, provincial de Virú, en la región La Libertad.

Su muerte, ocurrida el 14 de diciembre, ha calado hondo sobre todo en los amantes de la música sanjuanera. Él era vocalista de la orquesta Ilusión Sensual. “Fueron tantos años de trabajo juntos y ahora nos toca despedirnos de una manera lamentable”, expresó un integrante del grupo musical.

“Llegaste cuando Ilusión Sensual comenzaba a dar sus primeros pasos y con tu voz se grabaron muchos temas y ahora con tu partida dejas nuestros corazones entristecidos porque siempre fuiste más que un amigo”, dijo el director del grupo.

Se despidió de su madre

Dos días después, perdió la vida J. W. T.C. (17) en el sector de Sangani, distrito de Pichanaki, en Junín.

Su padre contó que el menor vendía caldo de gallina, pero ese día estaba con su enamorada y salieron juntos. Incluso, antes de que una bala le impactara en el abdomen, llamó a su mamá para que salude a su pareja.

PUEDES VER: Derivan al despacho de Patricia Benavides la denuncia penal contra Dina Boluarte por homicidio

Ese día, el puente que cruza la ciudad se encontraba bloqueado por manifestantes que exigían la liberación de Pedro Castillo. Jonathan quedó tendido al lado de un niño de 13 años que también fue herido en el hombro por un proyectil.

En esa región también fallecieron Diego Galindo Vizcarra (45) y Ronaldo Fernando Barra Leyva (22), un exsoldado del Ejército. Este último quería ser oficial y por eso observaba con atención los desplazamientos de las tropas.

Finalmente, en el cono norte de Arequipa murió Miguel Arcana en los enfrentamientos. Su deceso no generó tanta repercusión porque alguien lo señaló como exconvicto. Aunque para sus familiares, lo ocurrido es un crimen que debe ser investigado.