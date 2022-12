Feriados 2023: ¿cuáles son los días libres y no laborables? Conoce aquí el nuevo calendario

Faltan pocos días para que empiece un nuevo año, por lo que resulta necesario conocer cuáles son los feriados y días no laborables. Ya sea por festividades civiles y religiosas, entérate qué fechas podrás disfrutar de unas breves vacaciones.

En la siguiente nota de La República, te detallamos qué feriado tendrá cada mes y cuáles serán los fines de semana largo.

Feriados 2023 en Perú

Enero

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

Abril

Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Viernes 7 de abril: Viernes Santo

Domingo 8 de abril: Domingo de Resurrección

Mayo

Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores (Día del Trabajo)

Ya sea por festividades civiles y religiosas son muchos los días en los que podrás disfrutar de unas breves vacaciones. Foto: Andina

Junio

Jueves 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Viernes 28 de julio: Fiestas Patrias

Sábado 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín

Martes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Octubre

Domingo 8 de octubre: Combate Naval de Angamos

Noviembre

Miércoles 1 de noviembre: Día de todos los Santos

Diciembre

Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 de diciembre: Navidad

Faltan pocos días para que empiece un nuevo año, por lo que resulta necesario conocer cuáles son los feriados y días no laborables. Foto: composición LR/ GLR

Feriados con fines de semana largo en 2023

Si laboras para el sector público o privado y, en caso, tu centro de labor no trabaje los sábados y domingos, estos serían las semanas con feriados largos que podrás disfrutar:

Del jueves 6 al domingo 9 de abril

Del viernes 28 al domingo 30 de julio

Del viernes 8 al domingo 10 de diciembre

Feriados y días no laborables en Perú: ¿en qué se diferencian?

¿Sabías que en Perú no es lo mismo un feriado que un día no laborable? Por una parte, un feriado es un día de descanso para el trabajador y que debe ser retribuido por la empresa con la remuneración ordinaria del día de trabajo. Eso está establecido mediante una ley.

Por otra parte, los días no laborables suelen ser declarados por normas infralegales, como decretos supremos. Estos son días de descanso que deben ser compensados por el trabajador, previo acuerdo con el empleador. Para el sector público, estas fechas no laborales son obligatorias, mientras que las empresas privadas pueden decidir no implementarlas.