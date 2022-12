Cusco: pobladores de Ollantaytambo planean bloquear nuevamente la vía férrea hacia Machu Picchu

El pasado 12 de diciembre, los representantes de las asociaciones civiles de la región Cusco acordaron mantenerse en protestas permanentes, exigiendo el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Desde entonces, varias localidades de la región imperial quedaron prácticamente incomunicadas. Sin embargo, es un caso particular el pueblo de Aguas Calientes, en la provincia de Urubamba, que depende exclusivamente del servicio ferroviario para abastecerse de comida, combustibles y otros bienes. Ante esto, existe el temor de que las vías vuelvan a ser bloqueadas, como lo anunciaron los dirigentes.

Desde que iniciaron las protestas a nivel nacional tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo, varios tramos de la vía férrea que conduce a Machu Picchu fueron desatados y bloqueados con enormes piedras por los manifestantes de las comunidades de Chilca y Piscacucho del distrito de Ollantaytambo. Esto ocasionó una crisis en el distrito de Machu Picchu.

Turistas caminan a falta de transporte por bloqueo de vías. Foto: Gerencia de Turismo Cusco

Consecuencia de los bloqueos, cerca de 800 turistas quedaron varados en la ciudad de Aguas Calientes. Estos caminaron largos tramos para abandonar la mencionada localidad. Algunos usaron la ruta amazónica; es decir, la hidroeléctrica Santa Teresa-Santa María, y otros siguieron los 43 kilómetros de línea férrea hasta la estación Ollantaytambo como únicas alternativas.

El último sábado 17 de diciembre, a solicitud de las autoridades locales, un poco más de 200 turistas fueron evacuados desde Aguas Calientes a bordo de un tren que los llevó hasta el sector de Piscacucho, ubicado a 29 km de la mencionada localidad. Una vez en el lugar, realizaron una caminata de 2 km para tomar los buses de Promperú con destino a Cusco.

Tras múltiples esfuerzos, este domingo 18 de diciembre, la empresa Ferrocarril Transandino SA (Fetransa) y otras organizaciones públicas y privadas lograron restablecer el tránsito por la línea férrea entre Machu Picchu y Ollantaytambo. Además de evacuar de Aguas Calientes a tres turistas vía aérea, entre ellos uno que se desplazaba en una silla de ruedas .

Obreros retiran rocas de la vía férrea. Foto: Alexander Flores/URPI-LR

Por otro lado, a bordo de un tren, varios residentes de Aguas Calientes partieron aproximadamente a las 8.30 a. m. de este domingo hacia Ollantaytambo para abastecerse de productos de primera necesidad.

El ferrocarril, cargado con víveres y productos de primera necesidad, retornó a Aguas Calientes aproximadamente a la 1.00 p. m. No obstante, la preocupación de los dirigentes de Machu Picchu persiste . De no solucionarse lo que afronta actualmente el país, temen una posible crisis humanitaria .

De acuerdo con el secretario del Frente Único por los Intereses de Machu Picchu, David Moreno, las comunidades de Chilca y Piscacucho tendrían planeado volver a retomar sus protestas el próximo lunes 19 de diciembre y, con ello, bloquear nuevamente las vías férreas hacia la ciudadela inca.

“Algunos vecinos han podido comprar víveres en Ollantaytambo y Urubamba esta mañana, pero no es suficiente. No tenemos combustible ni gas. A pesar de que un tren partió, no hemos podido comprar lo que necesitamos. Somos más de 3.000 residentes que estamos en riesgo” expresó David Moreno en conversación con La República.