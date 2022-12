Cientos de viajeros retornan a Tumbes tras 5 días de penurias en carretera del sur

Tras pasar cinco días de penurias por el bloqueo de la carretera en la región La Libertad, cientos de pasajeros de distintas empresas de transporte interprovincial llegaron a la ciudad de Tumbes.

Hay agencias que normalmente brindaban hasta ocho servicios diarios con destino a Lima y que dejaron de percibir más de 7.000 soles en venta de pasajes por vehículo.

Peruanos bloquean carreteras para exigir el cierre del Congreso. Foto: La República/referencial

Lexandra Ludiño, de nacionalidad venezolana, contó que, junto con su esposo, salió el domingo de Lima a Tumbes y, en el trayecto, gran cantidad de manifestantes bloquearon la vía Panamericana Norte a la altura del puente Chao, donde después de cuatro días de estar retenidos lograron salir por una vía carrozable.

“Muchos temíamos por nuestra integridad física y robos de nuestros equipajes. En lo personal, no contaba con mucho dinero. He tenido que prestarme de mis amistades, quienes me hacían depósito a través de un aplicativo móvil. Algunas manifestantes arrojaban piedras a los ómnibus”, acotó Ludiño.

En tanto, Rafael Flores Chapa, administrador de una agencia de transporte de Tumbes, indicó que es posible que en las próximas horas se reinicie la venta de pasajes. Todo dependerá de que se levante el bloqueo en toda la carretera.