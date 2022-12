“Lo hice por mi amor de abuelo”: adulto mayor es amenazado por no devolver préstamo que pidió para su nieto

José Moro Cueva, adulto mayor de 76 años, denunció que es amenazado por extranjeros, a quienes solicitó un préstamo para costear los estudios de su nieto. Este último se encuentra como no habido desde que obtuvo el dinero y el anciano teme por su bienestar.

“Pido ayuda porque no tengo ingresos para cancelar esta deuda. Mi nieto me pidió ese dinero para pagar el título de su doctorado; sin embargo, han pasado ocho meses y él no aparece. Ahora, la deuda, debido a los intereses, ha ascendido a 2.400 soles. Para mí es imposible pagar todo eso”, manifestó para La República.

PUEDES VER: Las 25 vidas perdidas en las protestas y bloqueos

En ese sentido, explicó que tanto su nieto como sus demás familiares viven en La Libertad y él no cuenta con dinero para poder costear el viaje hasta dicho lugar. “No puedo ir hasta allá y buscar a mi familiar porque no cuento con la disponibilidad monetaria. Solo me queda quedarme aquí y esperar”, refirió.

El agraviado vive solo y trabaja vendiendo verduras en el distrito de San Juan de Lurigancho. “No recibo Pensión 65, solo cuento con mis ingresos diarios que no superan los 20 soles, ¿de dónde voy a sacar esos 2.400 que me exigen? Mientras más pase el tiempo, será mayor el monto que deberé”, indicó.

Angustiado por las amenazas, el adulto mayor exhortó a su nieto Luis Joseph Moro Cerquín, trabajador en el hospital de Jerusalén en el distrito de La Esperanza, a que se comunique con él y cancele el monto prestado. “Así como ha recibido el dinero, que me lo devuelva. Al menos que me llame, que me responda porque él ha cortado su línea”, explicó.

Contacto