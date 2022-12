Puno da tregua de dos días y protestas vuelven el lunes

La muerte de siete personas en Ayacucho, baleadas por el Ejército en el marco del estado de emergencia, causó indignación en Puno.

Enterados de la noticia, los representantes de diversos gremios decidieron nuevamente continuar con su huelga indefinida para exigir la renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso y asamblea constituyente para el cambio de la Constitución.

Las mujeres aimaras lamentaron las muertes, lo que suma 21 víctimas que perdieron la vida en el marco de las protestas sociales desde el 07 de diciembre. En esa fecha, Dina Boluarte asumió la presidencia de la República por sucesión, luego que Pedro Castillo fuera vacado por el Congreso de La República.

“Esta mujer parece que no tiene hijos. Como madre, me duele cómo están matando a jóvenes. Sufro porque no puede ser que los militares, pese a que los mantenemos, nos maten. Por eso, ahora, con más fuerza, queremos que se vayan todos y ahora sí vamos a paralizar e iremos a Lima”, dijo Honorata Checalla, comerciante del mercado Unión y Dignidad.

Ayer hubo una multitudinaria marcha, cierre de carreteras y varias manifestaciones.

Los comerciantes reabrieron sus puestos de negocios para la venta de productos de primera necesidad. Se trata de una tregua. El sábado y el domingo venderán con normalidad y el lunes volverán a las calles.

“Nos han ofendido. Nosotros vivimos del día a día. Pero, esos señores del Congreso ganan miles de soles y encima sacan leyes a favor de empresas. A Manuel Merino, lo sacaron con dos muertos. Esta señora tiene en su historial 21 muertos, entonces tiene que renunciar e irse a la cárcel. La huelga continúa”, aseguró Rogelio Roque, dirigente de los comerciantes del mercado Unión y Dignidad.

Cerca al mediodía, decenas de vendedores de diversos centros de abastos se movilizaron por diversas arterias de la ciudad. Se sumaron los profesores afiliados al Sutep y el Frente de Organizaciones Populares (Fop), y comités de afectados por la contaminación.

En Juliaca, los dirigentes expresaron su pesar por las últimas muertes registradas con el paseo de una bandera de color negro y blanco e izamiento una bandera de similares características a media asta.

“Esto es una carnicería. Lo peor es la hipocresía de los medios de Lima. Cuando murieron Brayan e Inti, todos los medios cuestionaron la muerte y pidieron la renuncia de Manuel Merino. Ahora calladitos porque apoyan al gobierno Dina Boluarte, que gobierna con los militares”, dijo Pedro Vilca, dirigente de la salida Huancané.

Bloqueos en el sur

La zona sur de Puno, amaneció completamente bloqueada. Las acciones de protesta se reanudan el lunes 19 de diciembre. Ya se creó la corriente de pasar Navidad en protesta por todos los muertos registrados hasta la fecha.

La Unión de Comunidades Aimaras, también nuevamente saldrán a las calles pero en sus respectivas jurisdicciones.