Madre denuncia que su hijo es víctima de bullying y que colegio no le da videos de seguridad

Con información de Vanessa Sandoval/URPI-LR

Una madre denunció que su hijo de 11 años es víctima de bullying en el colegio inclusivo Santísima Guadalupe de Los Olivos. Desde hace más de seis meses, el escolar es agraviado física y psicológicamente por algunos de sus compañeros, indicó. El último lunes 12, uno de estos ahorcó al menor detrás de un perchero y contra la pared en su centro de estudios. A raíz de la violencia y sin el apoyo de la escuela, el niño vive con temor, reportó.

“Yo busqué este colegio porque trataban a los niños con alguna habilidad diferente (...). He tratado de sobrellevar las cosas muy tranquilas para no perjudicar lo emocional de mi hijo”, detalló.

La señora lamentó que las agresiones contra su descendiente fueran humillantes y señaló que habría sido ahorcado por uno de los cinco escolares agresores de esta institución inclusiva.

“Este niño agrede a mi hijo ahorcándolo contra la pared, contra unos percheros. Le hace recoger una botella que estaba en la basura, le arranca el tapabocas, y con este limpia la botella y seguía ahorcando a mi hijo (...)”, detalló.

Ante las agresiones, el menor ya no quiere asistir a sus clases escolares y está perdiendo su fiesta de promoción. “Siento mucho dolor por él (...). Lo único que me dijo: ‘Mamá, tengo miedo, porque pensé que él me iba a pegar. Quería llorar, pero no pude hacerlo porque no quería que ellos se burlaran de mí'”, relató.

Madre reportó que a colegio no le entrega videos para que se pueda oficializar la denuncia. Foto: composición LR/Vanessa Sandoval/URPI-GLR

De acuerdo con la madre de familia, ya acudió a la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana (DRE), pero le están pidiendo evidencias para proceder a oficializar la denuncia. Sin embargo, la directora de la institución educativa no le ha brindado el libro de reclamaciones ni las imágenes de las cámaras de seguridad.

Asimismo, el estudiante ha postulado a un nuevo colegio de nivel secundario, pero no ha pasado la prueba psicológica.

La denunciante manifestó que conversó con la mamá del agresor y que quedaron en un acuerdo para firmar un acta de compromiso, pero esto no se ha efectuado. “El costo es de 60 soles por terapia (...). Ellos están como que ‘cansarme’ (...). Me mencionan que no tienen tinta, no tienen nada. Entonces, ¿cómo puedo hacer mi reclamo?”, reportó.

Canales de ayuda: ¿cómo denunciar casos de bullying?