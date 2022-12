Arrojan explosivo en vivienda de alcalde electo de El Porvenir y le piden 20.000 soles

Una organización criminal busca amedrentar al electo alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza Ventura. En su domicilio, colocaron un petardo de dinamita y le exigen el pago de 20.000 soles.

“Desde ya les digo que no pierdan su tiempo porque, así lancen 20 bombas, no me van a intimidar”, expresó Carranza Ventura, quien se desempeña como teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.

El electo burgomaestre del distrito tuvo conocimiento que en el sector Gran Chimú también se registraron ataques por partes de hampones.

“Invoco a los microempresarios no dejarse intimidar por las mafias de extorsionadores, pues si alguno paga cupo, está permitiendo que las bandas criminales se fortalezcan con dinero mal habido y continuar en sus fechorías”, señaló.

Asimismo, afirmó enfáticamente que no dará tregua a los delincuentes y anunció que se entrevistará con el general de la III Macro Región Policial La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, para luego solicitar una cita con el Ministro del Interior a efectos de demandar un mayor contingente policial para la jurisdicción.

“No podemos tolerar que los extorsionadores nos hagan vivir en zozobra, no solamente a mi persona como autoridad electa, que no asume el cargo y ya están que nos piden cupos a cambio de no matar a mi familia. Nunca voy a tolerar esas maniobras de estos delincuentes”, manifestó.