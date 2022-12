El drama de los pasajeros varados a causa de las protestas en regiones

Por Jesica León y LR Regiones

“Ayúdennos, por favor, necesitamos regresar a casa”. Los más de 800 turistas de distintas nacionalidades que están varados en Machupicchu Pueblo debido a las protestas compartieron ayer su desesperación.

La empresa Peru Rail, operador ferroviario entre Machu Picchu y la ciudad del Cusco, suspendió sus servicios ante el temor a ataques de infiltrados en las marchas y ello afectó a los visitantes, muchos de los cuales se han quedado sin dinero. Además, los mercados están desabastecidos. Un grupo de ellos incluso empezó a caminar hacia Ollantaytambo.

Esto obligó al alcalde de la localidad, Darwin Baca León, a pedir un puente aéreo para trasladarlos a la Ciudad Imperial.

“Con el puente humanitario se podrían dar facilidades para que el tren salga de Machupicchu hasta Ollantaytambo y de Ollantaytambo hacia el Cusco en vehículos”, indicó.

Cusco. Hay turistas varados en la ciudad y en Agua Calientes. Foto: difusión

En el aeropuerto del Cusco también hay pasajeros varados. Kelly Muñunca, natural de Arequipa, indicó que llegó al Cusco el 9 de diciembre por vacaciones y ahora espera que las autoridades gestionen un vuelo humanitario. “He venido yo, mi esposo y mis dos hijos. Hemos presupuestado todos nuestros gastos hasta el día lunes, que ya debía salir nuestro vuelo, y ahora ya no nos alcanza el presupuesto”, contó.

Mientras que otros turistas en Cusco pidieron ayuda al Gobierno y a sus embajadas de Italia, España y Francia. “Estamos en Cusco, no podemos salir, la situación está peor, hay protestas cada día, no podemos salir porque las carreteras están bloqueadas y el aeropuerto está cerrado, en los alrededores hay protestas. Hay fuego y piedras en la ciudad, no nos sentimos seguros”, señalaron.

Mientras que en Arequipa también se pidió un puente aéreo para movilizar a 700 visitantes, entre ellos 400 extranjeros (de Francia, Alemania, EE. UU. y de otras nacionalidades) que están varados.

En tanto, en Piura, decenas de viajeros que estaban desde el día lunes detenidos en la Panamericana comenzaron a llegar a los terminales de esa provincia. Una ciudadana varada tres días contó que “han sido días de incertidumbre, vándalos atacaron el vehículo. Fue terrible”.

Y en la Libertad, la policía logró desbloquear la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Chao, provincia de Virú, y los vehículos ya están circulando.

Esto, sin embargo, no ocurre en Ayacucho ni Apurímac, donde los bloqueos continúan y las personas que necesitan trasladarse por estudios, trabajo o temas de salud siguen esperando desde hace cinco días. La desesperación los está venciendo y en Lima las autoridades parecen no enterarse.

La clave

El estado de emergencia no “impide la realización de eventos, reuniones, fiestas, conciertos o actividades comerciales”, aclaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola. Dijo esto porque el país debe seguir adelante y miles de familias emprendedoras dependen de la campaña navideña.