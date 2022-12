Mercados de Cusco corren el riesgo de quedarse sin productos en los próximos días

Los comerciantes de los más de 10 mercados en la ciudad del Cusco, temen a un posible desabastecimiento de productos de primera necesidad, y un alza de precios debido a las protestas en la región y el resto del país.

El mercado San Pedro es el más antiguo de la ciudad imperial, y sus trabajadores fueron los primeros en manifestar su preocupación por los bloqueos que impiden a los comerciantes y ciudadanía estar abastecidos.

El presidente de los trabajadores de este mercado, Jhon Ampuero, informó que los productos para la venta se vienen agotando, y que además se esperaba para el miércoles pasado la llegada de camiones con la mercancía.

Sin embargo, por los piquetes y bloqueos en la vía, los vehículos se quedaron varados en la carretera, por lo que los productos solo alcanzarían hasta este fin de semana. Asimismo, se informó que en este centro de abastos el costo de los productos se ha elevado, tal es el caso del arroz y el azúcar, que hoy bordean los 250 soles cuando hace una semana costaba 150 soles.

Una situación similar se vive en el mercado de Vinocanchon donde el desabastecimiento también es una preocupación, aunque los precios aquí se mantienen. “ Ya casi no tenemos papa por que los camiones no llegan, pero tampoco podemos subir el precio por que la gente no tendría como pagar , estamos atendiendo solo por algunas horas. Apoyamos el paro”, dijo la comerciante Elena Guzmán.

En los mercados de Rosaspata, Huáncaro y San Sebastián existe un ligero incremento en algunos productos como la papa y el arroz, de igual forma poder abastecerse antes de terminar por completo su mercancía es un problema para los comerciantes.

Los vendedores de los mercados también apoyan la huelga. La subida de precios y el posible desabastecimiento los lleva a exigir el anuncio inmediato de nuevas elecciones generales para que las medidas de esta huelga indefinida se levanten.

En cuanto a la atención, luego de casi una semana de cierre, los trabajadores del mercado San Pedro, atienden desde ayer a sus clientes hasta medio día, en el caso del mercado de Huancaro hasta las 9.00 de la mañana, para posteriormente cerrar los mercados y sumarse a las manifestaciones.

Finalmente, se anunció que la atención se restringirá en cualquier momento si los productos se acaban y los camiones con la nueva mercancía no llega a tiempo.