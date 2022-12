Mamá pide con urgencia traslado al extranjero de bebé de 5 meses con intestino ultracorto

Brisa es una bebé de solo cinco meses que se encuentra luchando por su vida en el Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati. Ella padece de síndrome de intestino ultracorto. Rocío, su mamá, pide que EsSalud coordine con urgencia su traslado a un establecimiento en el extranjero para que pueda obtener el tratamiento que necesita. Sin embargo, la institución manifiesta que una junta médica no ha recomendado que se realice el viaje.

A la infante le detectaron esta afección desde que estuvo en la etapa fetal. Cuando nació el 7 de julio pasado en una clínica local, presentó algunas complicaciones, por lo que tuvo que ser operada de emergencia. Luego, fue trasladada al hospital Rebagliati, donde permanece internada.

La madre asegura que en el Perú no existen especialistas ni establecimientos que cuenten con un programa de rehabilitación intestinal , el tratamiento que necesita Brisa con urgencia. Debido a esto, se encuentra luchando para que trasladen a su hija a un hospital en el extranjero.

“Cada día que pasa sin el tratamiento de rehabilitación intestinal, se reduce considerablemente su expectativa de vida y su posibilidad de adaptación intestinal, que es lo que requiere todo ser humano para sobrevivir”, lamentó Rocío.

¿Qué tratamiento necesita Brisa?

La mamá expresa que EsSalud cuenta con un convenio con el hospital Italiano de Argentina, por lo que solo se necesitaría que el Seguro Social autorice su traslado y facilite un avión ambulancia.

“Mi hija, en principio, no necesita trasplante de intestino delgado , que de hecho no se realiza en ninguna parte del Perú y no existe ningún cirujano en el país apto para realizar ese tipo de procedimiento. Lo que ella requiere es el programa de rehabilitación intestinal”, explicó

“Con nuestras aportaciones durante años, debe de poder ser candidata para ser derivada a un hospital o centro de salud en el extranjero que sí cuente con un programa de rehabilitación intestinal”, agregó.

Rocío afirma que especialistas han mencionado que la bebé necesita con urgencia este tratamiento, empezando por una adecuada formulación de su nutrición parenteral.

Ella comentó a La República que esta información fue corroborada por el Dr. Juan Carlos Montes, cirujano pediátrico del Hospital del Niño y por el Dr. Pablo Andrés Lobos, profesional con mayor experiencia en Argentina sobre casos de síndrome de intestino corto y fallo intestinal.

Según la mamá, los siguientes nosocomios son opciones para trasladar a su hija:

Hospital Italiano, en buenos Aires, Argentina.

Hospital Universitario La Paz, en Madrid, España.

Hospital Lincoln, en Nueva York, Estados Unidos.

Hospital Johns Hopkings Alls Children’s, en Florida, Estados Unidos.

Hospital Stanford Medicine Children’s Healt, en California, Estados Unidos.

Clínica Somer, en Antioquía, Colombia.

¿Qué piden a EsSalud?

De acuerdo a Rocío, en caso de que EsSalud no pueda hacerse cargo del traslado de la menor o financiar el tratamiento, aún requieren que la institución pueda aportar con lo siguiente:

Brindar la carta que ha solicitado el vicecónsul peruano en Nueva York, Juan José Coveñas, y presentarla al Hospital Lincoln. De esta manera, el consulado peruano asumiría el gasto del traslado y su tratamiento dicho hospital. En la carta se debe indicar el diagnóstico y la necesidad de tratamiento urgente en otro país.

El préstamo de los equipos de soporte, como las bombas de infusión, y demás insumos que requiere Brisa para mantenerse estable, así como apoyo en el traslado de los implementos al país donde recibiría el tratamiento.

EsSalud dispone el alta de Brisa

El 16 de diciembre, el hospital Rebagliati ha considerado que Brisa ya se encuentra apta para recibir la nutrición parenteral en su domicilio; sin embargo, los familiares han pedido que se realicen los exámenes necesarios para certificar que la bebé se encuentre en un buen estado de salud para ello.

¿Cómo ayudar a Brisa?

Si deseas ayudar a cubrir los gastos de la menor para que sea tratada en el extranjero, puedes comunicarte al 991 784 494, donar a través del siguiente enlace o a estos números de cuenta:

BCP: 19173718949082

CCI: 00219117371894908250

EsSalud responde

EsSalud confirmó que diversas juntas de médicos han concluido que la menor no es candidata para un trasplante intestinal debido a la complejidad del cuadro clínico.

La institución comenta que, debido a esto, no se pueden realizar las gestiones de traslado de Brisa, ya que los especialistas no lo recomiendan.