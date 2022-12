Exalumna de la Universidad Cayetano Heredia será indemnizada con S/ 150.000 por no poder colegiarse

En junio de este año, se dio a conocer que la licenciada Laura Vera Guzmán presentó una demanda contra la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) debido a que la institución le ofreció la carrera de Tecnología en Urgencias Médicas y Desastres como una rama de Tecnología Médica, y le aseguró como ámbito laboral; sin embargo, no puede ejercer la ‘profesión’ porque el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú no le permite colegiarse, ya que el programa de la UPCH no ha sido reconocido por el CTMP como parte de dicha especialidad.

Por tal motivo, la casa de estudios debía indemnizarla con 100.000 soles como criterio de equidad. Además, pagarle los intereses legales que vienen desde la demanda. No obstante, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima (conformada por los jueces Jaeger Requejo, Gallardo Neyra y Torreblanca Núñez) revocó la resolución de primera instancia.

Asimismo, se recuerda que en redes sociales miles de estudiantes consideraron que el monto era irrisorio en comparación al perjuicio ocasionado a la egresada.

De esta manera, tras el nuevo pronunciamiento, la UPCH deberá abonarle el monto de S/ 150.000 por concepto de daño al proyecto de vida de la demandante, más los intereses legales que se generen.

Cabe recordar que, en un primer momento, ambas parte presentaron sus argumentos y el juzgado determinó que la joven licenciada tenía razón en sus reclamos. En los puntos se especificó que, si bien la UPCH alegó que ofreció la carrera de Tecnología de Urgencias Médicas y Desastres como autónoma, esto no contiene ningún respaldo. Incluso, en la página web de la propia institución no se menciona ello, sino que sí era parte de la profesión de Tecnología Médica.

“El tecnólogo médico formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia es un profesional en ciencias de la salud que se integra al grupo multidisciplinario en las áreas de Laboratorio Clínico, Terapia de Audición Voz y Lenguaje, Terapia Física y de Rehabilitación y Urgencias Médicas y Desastres”, se lee en el rubro del perfil del egresado de dicha carrera.

¿UPCH apelará decisión?

Por el momento, la Universidad Cayetano Heredia no ha emitido ningún pronunciamiento.