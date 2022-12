Crisis en Perú: CIDH acepta invitación del Estado para realizar una visita al país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que su Secretaría Ejecutiva visitará de emergencia al Perú del 19 al 21 de diciembre debido a la crisis nacional. Tras aceptar la invitación formal del Estado, la CIDH detalló también, a través de un tuit, que habrá una segunda visita del “Relator país” en enero del 2023.

De esta manera, el ente de la Organización de los Estados Americanos que promueve la observancia y defensa de los derechos humanos en la región se pronunció respecto a la coyuntura nacional de este territorio sudamericano.

Mensaje de la CIDH. Foto: captura de Twitter/CIDH - IACHR

CNDDHH exige que Ejecutivo y Congreso den salida urgente a crisis

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió al Ejecutivo y Congreso dar una salida urgente a la crisis y detener la militarización y violencia contra los manifestantes.

“ El Estado es el garante de nuestros derechos, quien tiene que posibilitar esa protesta . Y, si aun en los casos en los que la protesta no sea siempre pacífica, le corresponde al Estado usar los métodos, personas, personal debidamente formado y pertrechos adecuados para que esa protesta no devenga en lo que ha devenido en estos días ”, sustentó Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH.

PUEDES VER: Policía fallece tras colisionar su moto contra piedras dejadas en carretera de Cusco

“No terminemos en una militarización de la protesta, con los costos que estamos afrontando (...). Hemos perdido siete vidas humanas en los primeros cinco días de protestas. Y en un solo día de la militarización de las protestas, que ha sido ayer, en Ayacucho, hemos duplicado el número de muertos y heridos”, reportó.

“Eso nos pone nuevamente frente a la evidencia de que la militarización, sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para controlar el orden interno, no es su función, no es la respuesta adecuada del Estado. No es la represión o el discurso del orden y el discurso del terruqueo o el discurso de que estamos en guerra contra los que están protestando lo que hará encontrar una salida a estas distintas crisis políticas ”, sostuvo.

PUEDES VER: Ciudadanos deberán sacar pase laboral para transitar en regiones con toque de queda