¿Cómo se vive el primer día de toque de queda en Arequipa?

Minutos antes de las 8.00 p. m. en diversos puntos de la provincia de Arequipa, las personas comenzaron a desplazarse mayoritariamente a sus viviendas. A diferencia de días cotidianos, varios negocios empezaron a cerrar más temprano.

Uno de los lugares más concurridos es el Puente Grau, donde se ubicaron paraderos que conducen a distritos del cono norte y sur de Arequipa. Precisamente, en esta zona, a partir de las 7.45 p. m. decenas de personas llegaron para atiborrar la unidades de transporte público, colectivos y taxis que había en el lugar.

Arequipa. Decenas de personas llegaron hasta el puente Grau y los principales paraderos del Cercado y la periferia. Foto: Rodrigo Talavera/La República

En cuestión de minutos las unidades llegaron a su tope y partieron. De acuerdo a los transeúntes, prefirieron tomar sus previsiones debido al temor de no encontrar más unidades pasadas las 8.00 p. m., dado que a partir de esta hora, rige en Arequipa provincia el toque de queda.

Para poner más orden, pasada la hora prevista en el decreto supremo, al puente Grau también llegaron algunos agentes de la Policía para poner un orden; sin embargo, no se observó a ningún militar como sí ocurría en los toques de queda al inicio de la pandemia. Poco después de las 8.00 p. m. las calles del Cercado de Arequipa lucían más despejadas en comparación a días cotidianos.

Arequipa. Pocos agentes de la Policía estuvieron en las calles y la presencia del Ejército fue nula en los paraderos. Foto: Rodrigo Talavera/La República

La mayoría de los comercios habían cerrado, aunque varias pollerías continuaban abiertas. Precisamente, en el Baden, uno de los paraderos más importantes situados en el sur de Arequipa, en el distrito de Paucarpata, un comerciante de pollería dijo no estar de acuerdo con la medida adoptada por el Gobierno. Explicó que estos establecimientos perciben el 50 % de sus ganancias después de las 8.00 p. m.

Hay que explicar que en la zona del Badén no hubo presencial policial ni militar. A diferencia de la pandemia, no hubo efectivos instando a las personas a ir a sus viviendas. Algunos taxistas que circulaban por la zona indicaron que no acatarían el toque de queda. En resumidas cuentas, se trató de inicio flexible de la medida restrictiva, que rige por cinco días calendario a partir de este viernes 16 de diciembre.