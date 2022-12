“Mi papá solo salió a defender a los heridos”, señala una menor que perdió a su progenitor en protestas

En el marco del octavo día de manifestaciones, se ha registrado el fallecimiento de 17 personas, las cuales estuvieron presentes en los enfrentamientos entre civiles y efectivos de la Policía Nacional, durante las protestas ocurridas en Apurímac, Arequipa, La Libertad y Ayacucho.

En esa línea, La República tuvo conocimiento de un deceso ocurrido en la región de Ayacucho, donde un padre de familia de 50 años perdió la vida cuando se disponía a ayudar a personas inocentes que habían quedado dentro de los disturbios violentos.

Este hecho fue narrado por su hija Sheila, quien, muy conmocionada por lo ocurrido, indicó que su padre, identificado como Edward Wilfredo Prado Arando, quien se dedicaba a manejar carros y camiones, “solo salió a defender a los heridos”.

“Ayer a mi papá lo mataron los militares, mi papá solo salió a atender a los heridos ... Yo no lo vi, solo lo llame y él me dijo que estaban disparando, y me dijo que vaya a la casa, y esa fue la última vez que hable con mi papá. Me dijo ‘cuídate mucho’ y luego me cortó la llamada ... Yo pido justicia por mi papá porque lo han matado, mi papá no tuvo la culpa de morir así.

Protestas hoy en Perú: ¿qué exigen los manifestantes?

Algunas de las demandas ciudadanas que se exigen en las protestas en el territorio nacional son las siguientes:

Cierre del Congreso

Adelanto de elecciones generales

Creación de una asamblea constituyente.

Anuncian estado de emergencia: ¿qué actividades no se pueden hacer?

El Gobierno del Perú anunció el estado de emergencia en todo el país por 30 días. Según dictamina el artículo 137 de la Constitución, las restricciones del estado de emergencia consisten en suspender los siguientes derechos constitucionales: