Arequipa: gobierno busca diálogo con gremios para salir de la crisis

El martes, cuando el ministro de Defensa, Alberto Otárola, llegó a Arequipa para anunciar la declaratoria del estado de emergencia, también planteó una mesa de diálogo. Un espacio que sirva para evaluar las demandas de las protestas. Sin embargo, entre las dirigencias de los sindicatos no hay el ánimo de aceptar esta propuesta.

Desde Construcción Civil se niegan a conversar con el Ejecutivo. El secretario del referido sindicato, Lugue Espinoza, señaló que no tienen porqué dialogar con un gobierno al que llamó “usurpador”.

“Nos amparamos en la insurgencia. En el artículo 46 de la Constitución dice bien claro: el pueblo no tiene porqué deber obediencia a un gobierno usurpador. Estos ministros son nombrados por un gobierno usurpador. Ayer hemos tenido una reunión con todos los dirigentes, no nos vamos a reunir con esos ministros que no representan al pueblo”, expresó.

Pese a esta postura, Espinoza indicó que sí podrían sostener una reunión con el gobernador electo de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, quien también opinó a favor del adelanto de elecciones generales lo antes posible y culpó al Congreso por la crisis. Asimismo, calificó la declaratoria del estado de emergencia en Arequipa como una provocación. El dirigente rechazó los actos vandálicos y sugirió que estos fueron cometidos por presuntos infiltrados dentro de la protesta.

Por su parte, el dirigente del Frente de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Paucarpata y AUPA, Carlos Paz Andía, señaló que no han recibido ninguna convocatoria. A diferencia de Construcción Civil, manifestó que sí dialogarían, pero con la condición de que el adelanto de elecciones generales se haga lo antes posible.

El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa Díaz, señaló que hasta ayer por la tarde, ningún funcionario se contactó con el gremio para entablar el diálogo.

Situación crítica

Ayer, el representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, manifestó que ,tras un recorrido por el primer día del estado de emergencia, comprobó que la situación en Arequipa continúa siendo crítica, pues aún hay vías bloqueadas en la ciudad y en las demás provincias. Invocó a que se depongan los actos de violencia, como los ocurridos en Camaná y El Pedregal, donde se quemaron entidades públicas y propiedad privada.

Por su parte, los exdecanos del Colegio de Abogados de Arequipa, emitieron un pronunciamiento en el que se muestran de acuerdo con el adelanto de elecciones generales antes de diciembre del 2023. ❖

Dos mil militares en puntos críticos

En el primer día del estado de emergencia, personal de las Fuerzas Armadas resguardó diferentes puntos críticos. El comandante general de la Tercera División del Ejército, Jhony León Rabanal, informó que se desplegaron a 2.000 mil militares en toda la región.”En las próximas horas, se habilitará las principales vías de transporte con destino a Lima, Puno y Cusco, donde protestantes persisten con bloqueos”, dijo.