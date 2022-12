Transportistas y comerciantes de Puno se suman en segundo día de paro contra el Congreso

El segundo día de huelga indefinida en la región Puno, que exige la renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso y nueva Constitución, se acata de manera contundente. El altiplano literalmente está paralizado . Los transportistas y comerciantes se sumaron a la medida de fuerza este miércoles.

En la ciudad de Puno hay 50 piquetes de huelguistas. Los conductores de servicio urbano colocaron sus unidades en la vía pública para garantizar que ninguna unidad motorizada circule por la ciudad. Las principales vías de acceso están bloqueadas con piedras y llantas.

Los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA) también cerraron varias vías. La ciudadanía también hizo lo propio. En varios puntos de la ciudad se colocaron carteles que exigen la renuncia de Dina Boluarte.

En la ciudad de Juliaca, el panorama es similar. Las carreteras hacia Arequipa, Cusco, y Madre de Dios fueron bloqueadas por los propios pobladores . Los comerciantes y transportistas también se sumaron a la medida de fuerza. El acuerdo es desabastecer Lima.

En Ilave, el puente internacional amaneció soldado con un fierro para garantizar que no circule ninguna unidad. Son comuneros aymaras los que están a cargo de este punto que tienen el acuerdo de no permitir el tránsito de ninguna unidad. Establecieron que si sale la Policía Nacional o el Ejército serán los comuneros, la mayoría ex soldados, los que irán al frente. Seguirán después las mujeres.

La noche del martes último , los dirigentes sostuvieron una reunión virtual y advirtieron que si el gobierno envía ministros no los recibirán porque sus reclamos son públicos y no hay nada que dialogar ni ponerse de acuerdo por sus exigencias.

“Si declaran en emergencia Puno, todos vamos a salir. Matarán a uno, pero no van a matar a miles. Somos aymaras y quechuas que estamos ofendidos con la clase política actual que tiene el apoyo de los empresarios y militares. La democracia es el gobierno de todos, pero cuando la mayoría sale a las calles ahí nos sacan a policías y militares y encima matan gente inocente. La sangre derramada jamás será olvidada. Así como humillan a Pedro Castillo, también quieren humillar al pueblo”, dijo Ernesto Yujra, dirigente aimara de Ilave a este medio.

El presidente de Frente de Organizaciones Populares (Fop), Amador Núñez, aseguró a La República que en el altiplano están más cohesionados contra el gobierno porque fue en Juliaca, donde Dina Boluarte, en diciembre de 2021, se comprometió a renunciar si Pedro Castillo era vacado.

Precisó que el gobierno de Boluarte y el Poder Judicial, son los que están atizando la indignación de la ciudadanía porque solo contra Pedro Castillo, los fiscales y jueces son eficaces.

“Acá hay persecución política y el sistema judicial y fiscal se prestan para eso. A ver por qué no hicieron eso con Alan García, con Toledo, con Pedro Pablo Kuczynski. Pero a un paisano lo tratan con odio. Esa es la hipocresía del gobierno que no hace estar en pie de lucha. Tiene que irse Dina Boluarte. Los quechuas y aymaras no nos vamos a quedar atrás” aseguró Amador Núñez.