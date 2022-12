Tacna, Moquegua e Ilo registran escasez de gas por bloqueo de carreteras

El combustible de mayor demanda para la preparación de alimentos empezó a escasear en los departamentos de Tacna y Moquegua. Hoy, miércoles 14 de diciembre, varías distribuidoras de las ciudades de Tacna, Moquegua e Ilo informaron que no contaban con stock para la venta a domicilio.

La República consultó con la empresa New gas, la cual respondió que no tenía balones a la venta para Tacna. La empresa Multigas refirió que sí tiene stock, pero solo vendería para el distrito de Ciudad Nueva, dónde tiene su local. El precio del balón es de 50 soles.

Por su parte, las empresas Lima Gas y Somos Gas refirieron que cuentan con stock, pero no distribuirían al distrito de Gregorio Albarracín, solo vendería en el cono norte. Somos Gas ofrece el balón a S/60 y Lima Gas S/55.

La misma situación se vive en las ciudades de Moquegua e Ilo. El administrador de Solgas en Ilo, Elvis Chambilla, declaró a radio El Puerto, que desde hace dos días no han podido abastecerse del gas que proviene de la ciudad de Arequipa debido a los bloqueos en las carreteras.

Su empresa ya no distribuye balones a domicilio y solo vende en planta a S/56 soles el balón. Aclaró que él no ha incrementado el costo de su producto y exhortó a las otras distribuidoras que aún tienen stock, no incrementar el precio del gas pues el país vive una crisis política que afecta a todos.

Antes de las protestas, Ilo recibía de forma interdiaria de 400 a 500 balones de gas. Chambilla señaló que solo tenía 40 balones para la venta.