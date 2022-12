Presidenta Boluarte visita a policías heridos por protestas: “Vengo a decirles que no están solos”

Dina Boluarte acudió esta tarde del 14 de diciembre al hospital de la Policía Nacional del Perú para visitar a los efectivos que han quedado heridos luego de los enfrentamientos en las protestas en el interior del país y en Lima, en las que piden un adelanto de elecciones generales.

El director de la Policía Nacional y el ministro del Interior, César Cervantes, acompañaron a la presidenta en el recorrido y escucharon el diagnóstico de cada miembro de la PNP, quienes le pidieron que respalden su trabajo y el de las Fuerzas Armadas.

“Es un grupo que está jalando a la comunidad desinformada. Muchos salen a la protesta y ni saben por qué están saliendo a protestar”, dijo la mandataria a los agentes del orden.

La jefa de Estado mostró su solidaridad y aseguró que los médicos ya están tomando cartas en el asunto para atender a cada uno de ellos.

“Vengo a decirles que no están solos. Yo solo sé que ustedes cumplen con su deber y no van a dañar a las personas. Sé que solo están cuidando las instalaciones de la comisaría, como ayer que han quemado el Poder Judicial en Abancay. Yo creo que esas actitudes violentas no ayudan”, le señaló Boluarte a miembros de la PNP.

Por otro lado, es necesario indicar que, en la tarde de este 14 de diciembre, el Gobierno oficializó el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días. Mediante el Decreto Supremo n.º 143-2022-PCM, se declaró por el término de 30 días calendario.

Fallecidos por protestas en Perú

En La Libertad, un hombre perdió la vida durante la toma del puente Chao, en Virú. La región ubicada en el norte del país se unió a las manifestaciones que exigen celeridad de las nuevas elecciones generales y el cierre del Congreso de la República.

El deceso del ciudadano de La Libertad se suma a las muertes de Becan Romario Quispe Garfias (18), Jonathan Encino Arias Choccepuquio (18), Wilfredo Lizarme Barboza (18), Miguel Arcana (38), y los menores de edad de iniciales D. A. Q. (15) y R. P. M. (16). Además del joven de 19 años que perdió la vida este miércoles 14 de diciembre en el hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay tras permanecer internado en la unidad de cuidados intensivos.